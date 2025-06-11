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Premier Lig'in yıldızı Galatasaray forması giydi

Premier Lig'in yıldızı Galatasaray forması giydi

Selman Ağrıkan
11:2711/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Hotspur'un yıldız futbolcusu, Galatasaray forması giydi. 28 yaşındaki oyuncunun bu hamlesi transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen James Maddison, dikkati çeken bir harekete imza attı.

Tatilde olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda üzerinde Galatasaray forması olduğu görüldü.

James Maddison'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Dires Mertens'in formasını tercih etmesi dikkati çekti.

Galatasaray 10 numara bölgesine transfer yapmayı planlarken, Maddison'un bu sürpriz hamlesi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

James Maddison, bu sezon Tottenham'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Tottenham formasıyla bu sezon 45 maça çıkan İngiliz 10 numara, 12 gol atıp 11 asist kaydetti.


İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Maddison'un güncel piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösteriliyor.

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