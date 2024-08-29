Rade Krunic: ‘’Ayrılmamı istiyorsanız…’’

Milan’dan Fenerbahçe’ye 3.50 milyon euro karşılığında transfer olan Boşnak futbolcu Rade Krunic ayrılma şartını açıkladı. Transfer edildiği günden beri bir türlü istenilen performansı gösteremeyen 30 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı oyuncuya Serie A’dan 2 takım talip oldu. Krunic ayrılık için tek şart koştu. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Fenerbahçe'de zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle bonservisi alınan Rade Krunic beklentilerin altında kaldı.



2 / 10 Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı futbolcuya Torino ve Empoli talip olurken, Krunic bu takımlara sıcak bakmadı.



3 / 10 İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Boşnak orta saha oyuncusu, geçen sezonun devre arasında kiralanmıştı.



4 / 10 Krunic büyük hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle 3.5 milyon Euro'ya bonservisi alındı.



5 / 10 Mourinho yönetiminde de beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki futbolcu gözden çıkartıldı.



6 / 10 Rade Krunic'e İtalyan ekipleri Torino ve Empoli talip oldu.



7 / 10 Ancak deneyimli oyuncunun daha iddialı bir takımda oynamak istediği için bu ekiplere sıcak bakmadığı kaydedildi.



8 / 10 Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.



9 / 10 Bosna Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda 223 dakika süre bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.

