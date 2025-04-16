Real Madrid Arda Güler’i gözden çıkardı: Liverpool’a takas teklifi!

TALİPLERİ ARTIYOR









Arda Güler ile ilgilenen diğer kulüpler arasında Premier League'den Arsenal, Aston Villa ve Liverpool, Bundesliga'dan Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, İtalya'dan AC Milan ve Inter, İspanya'dan da Sevilla ve Real Sociedad kulüpleri yer alıyor.



