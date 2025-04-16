Real Madrid Arda Güler’i gözden çıkardı: Liverpool’a takas teklifi!

Real Madrid, milli yıldız Arda Güler için sürpriz bir takas teklifine hazırlanıyor. Premier Lig devi Liverpool’dan bir yıldızı gözüne kestiren Real Madrid Arda Güler’i takasta kullanarak transferi gerçekleştirmek istiyor. Detaylar haberimizde.
Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid ve Liverpool arasında Arda Güler ve Alexis Mac Allister'ı içeren bir takas olabilir.
Haberin devamında, Real Madrid'in anlaşmayı cazip kılmak adına yüksek bir teklif sunmasının muhtemel olduğu yazıldı. Liverpool cephesinin de takasa sıcak baktığı ifade edildi.
Arda Güler ve Alexis Mac Allister takası için görüşmelerin önümüzdeki haftalarda hızlanması bekleniyor.
TALİPLERİ ARTIYOR
Arda Güler ile ilgilenen diğer kulüpler arasında Premier League'den Arsenal, Aston Villa ve Liverpool, Bundesliga'dan Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, İtalya'dan AC Milan ve Inter, İspanya'dan da Sevilla ve Real Sociedad kulüpleri yer alıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Arda Güler, 1170 dakikada sahada kalmış ve 3 gol / 7 asistlik performans sergiledi.
Mac Allister ise 31 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.