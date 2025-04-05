Real Madrid, La Liga’da bugün saat 17.15’te evinde Valencia’yı konuk edecek. Real Madrid’de Dani Carvajal ve Eder Militao’nun sakatlıkları devam ederken, Ancelotti’nin rotasyon yapacağı konuşuluyor. Valencia ise Jose Gaya ve Dimitri Foulquier’in cezalı olması nedeniyle savunmada eksiklerle sahaya çıkacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’in Valencia karşısında şans verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar.

1 /9 İspanya La Liga 30. haftasında Real Madrid ve Valencia karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 17.15’te başlayacak karşılaşmayı hakem Guillermo Cuadra yönetecek.





2 /9 Valencia'yı konuk ettiği son 16 La Liga maçını kaybetmeyen Real Madrid (11G 5B), bu rekabetteki en uzun serisini sürdürmeyi hedefliyor.



3 /9 Real Madrid'e konuk olduğu son altı La Liga maçını kaybeden Valencia, bu deplasmanda daha uzun bir seriyi en son Nisan 1995'te yaşadı (10M).



4 /9 Avrupa'nın beş büyük liginde geçen sezondan bu yana en az iç saha mağlubiyeti yaşayan takım Real Madrid (28G 4B 1M).

5 /9 Bu sezon La Liga'da oynadığı 27 maçta 22 gol atan Kylian Mbappe, 2000'den bu yana bu sayıya Cristiano Ronaldo'nun (26 maç) ardından en hızlı ulaşan isim oldu.



6 /9 Valencia santrforu Hugo Duro'nun La Liga kariyerinde Real Madrid'den (4) daha fazla gol attığı tek rakibi Atletico Madrid.



7 /9 ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? Carlo Ancelotti, dün yaptığı basın toplantısında Arda Güler’in maç kadrosunda yer alabileceğini, ancak ilk 11’de başlamasının zor olduğunu belirtti.



8 /9 REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA? Real Madrid - Valencia maçı EXXEN, S SPORT VE S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

