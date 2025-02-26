Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.30’da oynanacak karşılaşma tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Sociedad çeyrek finalde Osasuna’yı Real Madrid ise Leganes’i eleyerek yarı finale yükseldi. Peki, Arda Güler Real Sociedad maçında oynayacak mı, ilk 11’mi? İşte detaylar.
Real Sociedad - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk maçında bu gece Real Sociedad'a konuk olacak. Reale Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23:30'da başlayacak. Hakem Jose Sanchez'in yöneteceği maç TİVİBU SPOR 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Arda Güler ilk 11'de mi?
Real Madrid'de son dönemde süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in bu akşam oynanacak Real Sociedad maçına da yedek başlaması bekleniyor. Carlo Ancelotti, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda ile ilgili yöneltilen soru üzerine, "Onu az çok mutlu gördüğüm oluyor, bu normal. Oyuncuyu oynamadığı zaman mutlu görmek istemem.
Çalışan, öğrenen ve oynamak isteyen bir oyuncu görüyorum. Dünyanın en iyi takımının bir parçası olmak için zamana ihtiyaç var, Rodrygo ve Valverde'de olduğu gibi. Herkes bunu anlamalı." sözlerini sarf etmişti.
Real Sociedad - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri
Real Sociedad: Remino, Aramburu, Elustondo, Aguerd, Lopez, Zubimendi, Kubo, Zakharyan, Marin, Gomez, Oyarzabal.
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
Real Sociedad - Real Madrid Canlı İzle
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