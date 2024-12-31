Ruben Amorim’in kabusu sürüyor: 8 maçta 5 yenilgi!

İngiltere Premier Lig 19. haftasında Manchester United evinde Newcastle United ile karşılaştı. Maç Newcastle United’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ruben Amorim önderliğindeki Manchester United oynadığı 8 maçta 5. mağlubiyetini aldı. İşte detaylar.
İngiltere Premier League'nin 19. haftasında Manchester United'a konuk olan Newcastle United, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Konuk takıma kazandıran skoru getiren golleri; 4. dakikada Alexander Isak ve 19. dakikada Joelinton kaydetti.
Newcastle United bu skorla beraber puanını 32'ye yükseltirken, Manchester United 22 puanda kaldı.
Ruben Amorim önderliğindeki Kırmızı Şeytanlar, son 4 maçtır mağlup oluyor.
Portekizli teknik adam Premier Lig’de Manchester United ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet 5 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti.
MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇ ÖZETİ
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