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Ruben Amorim’in kabusu sürüyor: 8 maçta 5 yenilgi!

Ruben Amorim’in kabusu sürüyor: 8 maçta 5 yenilgi!

09:5731/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig 19. haftasında Manchester United evinde Newcastle United ile karşılaştı. Maç Newcastle United’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ruben Amorim önderliğindeki Manchester United oynadığı 8 maçta 5. mağlubiyetini aldı. İşte detaylar.

İngiltere Premier League'nin 19. haftasında Manchester United'a konuk olan Newcastle United, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Konuk takıma kazandıran skoru getiren golleri; 4. dakikada Alexander Isak ve 19. dakikada Joelinton kaydetti.


Newcastle United bu skorla beraber puanını 32'ye yükseltirken, Manchester United 22 puanda kaldı.


Ruben Amorim önderliğindeki Kırmızı Şeytanlar, son 4 maçtır mağlup oluyor.


Portekizli teknik adam Premier Lig’de Manchester United ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet 5 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti. 

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇ ÖZETİ


Manchester United - Newcastle United maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Premier Lig
#Manchester United
#Newcastle United
#Ruben Amorim

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