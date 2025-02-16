Portekiz'de oynanan maçta Sporting kalecisi Rui Silva'nın kendi kalesine attığı gol büyük tartışma çıkardı. Bahis ve şike tartışmalarına neden olan o golü haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

1 /6 Portekiz Süper Lig'inde Sporting, sahasında konuk ettiği Arouca ile 2-2 berabere kaldı.

2 /6 Sporting kalecisi Rui Silva'nın 8. dakikada kendi kalesine attığı gol maçın önüne geçti.

3 /6 Sporting'in defans oyuncusu Jerry St. Juste, orta sahadan kalecisine uzun geri pas attı.

4 /6 Kaleci Rui Silva, takım arkadaşından gelen bu topu ilginç bir şekilde kontrol etmeye çalışırken, başarılı olamayıp topuğuyla meşin yuvarlağı kendi koruduğu kalenin filelerine gönderdi.

5 /6 Rui Silva, kendi kalesine attığı bu gol nedeniyle kendi taraftarlarından tepki görürken, Portekizli kaleci için 'şike' ve 'bahis' iddiaları ortaya atıldı.