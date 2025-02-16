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Kendi kalesine tartışma çıkaran bir gol attı

Kendi kalesine tartışma çıkaran bir gol attı

10:3916/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Portekiz'de oynanan maçta Sporting kalecisi Rui Silva'nın kendi kalesine attığı gol büyük tartışma çıkardı. Bahis ve şike tartışmalarına neden olan o golü haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Portekiz Süper Lig'inde Sporting, sahasında konuk ettiği Arouca ile 2-2 berabere kaldı.

Sporting kalecisi Rui Silva'nın 8. dakikada kendi kalesine attığı gol maçın önüne geçti.

Sporting'in defans oyuncusu Jerry St. Juste, orta sahadan kalecisine uzun geri pas attı.

Kaleci Rui Silva, takım arkadaşından gelen bu topu ilginç bir şekilde kontrol etmeye çalışırken, başarılı olamayıp topuğuyla meşin yuvarlağı kendi koruduğu kalenin filelerine gönderdi.

Rui Silva, kendi kalesine attığı bu gol nedeniyle kendi taraftarlarından tepki görürken, Portekizli kaleci için 'şike' ve 'bahis' iddiaları ortaya atıldı.

İşre Rui Silva'nın kendi kalesine attığı o gol

#Portekiz
#Sporting
#Rui Silva
#Arouca

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