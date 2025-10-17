Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig devinden sürpriz transfer hamlesi: Osimhen’in eski takım arkadaşı geliyor

Süper Lig devinden sürpriz transfer hamlesi: Osimhen’in eski takım arkadaşı geliyor

08:5517/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’de ara transfer sezonu için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar golcü oyuncusu Victor Osimhen’in eski takım arkadaşını radarına aldı. Oyuncunun bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Napoli forması Andre Zambo Anguissa, Galatasaray'ın radarında. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in ardından İtalyan ekibinden bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. 

Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddeden Anguissa fırsat transferi olarak görülürken anlaşma için Galatasaray'ın elini güçlendiren de bir nokta var.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Anguissa'nın menajeri Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun temsilcisi Maxim.


Sarı-kırmızılı kulüp ile iyi ilişkileri olan menajerin, Galatasaray'ın Anguissa hamlesinde önemli bir rolü var.


Napoli'nin ısrarına rağmen sözleşme uzatmaya yanaşmayan Anguissa'nın da Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.


29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun kulüp ve İstanbul hakkında bilgi topladığı vurgulandı.


#Süper Lig
#Osimhen
#Anguissa
#Napoli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır’da sosyal konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ duyuruyu yaptı