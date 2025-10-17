Süper Lig devinden sürpriz transfer hamlesi: Osimhen’in eski takım arkadaşı geliyor

Süper Lig’de ara transfer sezonu için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar golcü oyuncusu Victor Osimhen’in eski takım arkadaşını radarına aldı. Oyuncunun bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.
Napoli forması Andre Zambo Anguissa, Galatasaray'ın radarında. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in ardından İtalyan ekibinden bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı.
Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddeden Anguissa fırsat transferi olarak görülürken anlaşma için Galatasaray'ın elini güçlendiren de bir nokta var.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Anguissa'nın menajeri Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun temsilcisi Maxim.
Sarı-kırmızılı kulüp ile iyi ilişkileri olan menajerin, Galatasaray'ın Anguissa hamlesinde önemli bir rolü var.
Napoli'nin ısrarına rağmen sözleşme uzatmaya yanaşmayan Anguissa'nın da Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.
29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun kulüp ve İstanbul hakkında bilgi topladığı vurgulandı.