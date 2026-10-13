Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde deplasman yasağıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Beşiktaş taraftarı Trabzon deplasmanında yer alacak mı?

Siyah-beyazlı taraftarlar, pazartesi günü Trabzon'da oynanacak mücadelede tribündeki yerlerini alabilecek. Gazeteci Umut Eken'in aktardığı bilgiye göre, Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesinde deplasman yasağı kaldırıldı. Bu kararla birlikte Beşiktaş taraftarlarının karşılaşmayı tribünden takip etmesinin önü açıldı.

Beşiktaş taraftarı, Trabzon deplasmanında uzun bir aranın ardından tribünlere dönecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor deplasmanında resmi olarak son kez 18 Mayıs 2019 tarihinde oynanan karşılaşmada tribündeki yerini almıştı.

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