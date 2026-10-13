Yeşil sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay: Aynı anda iki gol oldu, herkes neye uğradığını şaşırdı!
Çin 1. Ligi'nde oynanan Shaanxi Union - Foshan Nanshi karşılaşmasında sahada aynı anda bulunan iki top da filelerle buluştu.
Çin 1. Ligi’nde Shaanxi Union ile Foshan Nanshi arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Sahada aynı anda bulunan iki top da kısa süre içinde ağlarla buluştu. Sosyal medyada gündem olan pozisyonda hakem, iki golü de geçerli saymadı.
SAHADA İKİ TOP VARKEN İKİSİ DE AĞLARA GİTTİ
Çin 1. Ligi’nin 26. haftasında oynanan Shaanxi Union-Foshan Nanshi mücadelesinin ikinci yarısında sıra dışı bir pozisyon yaşandı.
Shaanxi Union’ın hücum geliştirdiği sırada sahaya ikinci bir top girdi. Oyun devam ederken iki top da Foshan Nanshi’nin kalesine yöneldi ve neredeyse aynı anda filelerle buluştu.
Karşılaşmayı takip eden futbolcular ve taraftarlar yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşarken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
HAKEM İKİ GOLÜ DE İPTAL ETTİ
İlk bakışta iki golün birden atıldığı izlenimi oluşturan pozisyonun ardından hakem oyunu durdurdu. Ancak sahada ikinci bir top bulunması nedeniyle goller geçerli sayılmadı.
Pozisyon sırasında maçta kullanılmayan diğer topa müdahale eden Foshan Nanshi oyuncusu Mame Ndiaye’ye de sarı kart gösterildi.
KARŞILAŞMA 5-1 SONA ERDİ
Sıra dışı görüntülerin yaşandığı mücadelede Shaanxi Union, Foshan Nanshi’yi 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın sonucu kadar konuşulan iki toplu pozisyon, futbolseverlerin sosyal medyada çok sayıda yorum yapmasına neden oldu.
Görüntüler bazı futbolseverler tarafından mizahi ifadelerle paylaşılırken, olay maçın en çok konuşulan anı haline geldi.
İşte o anlar...