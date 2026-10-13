Yeşil sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay: Aynı anda iki gol oldu, herkes neye uğradığını şaşırdı!

KARŞILAŞMA 5-1 SONA ERDİ

Sıra dışı görüntülerin yaşandığı mücadelede Shaanxi Union, Foshan Nanshi’yi 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın sonucu kadar konuşulan iki toplu pozisyon, futbolseverlerin sosyal medyada çok sayıda yorum yapmasına neden oldu.

Görüntüler bazı futbolseverler tarafından mizahi ifadelerle paylaşılırken, olay maçın en çok konuşulan anı haline geldi.



