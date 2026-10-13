Galatasaray U19 Gençlik Ligi'nde Barcelona'ya mağlup
16:51, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 16:51, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Karşılaşmadan kare.
UEFA Gençlik Ligi 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray U19 Takımı sahasında Barcelona U19'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta karşılaşmasında Barcelona U19 ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan mücadeleden İspanyollar, 1-0 galibiyetle ayrıldı. Barcelona'ya üç puanı getiren golü 18. dakikada Pedro Rodriguez (P) kaydetti. Aslan'da Dağhan Kahraman 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 1 puanda kalırken Barcelona puanını 3'e yükseltti. Galatasaray U19, bir sonraki maçında 21 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te Lille'ye konuk olacak.
Spor
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