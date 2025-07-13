Süper Lig’de Jack Grealish bombası: Görüşmeler başlıyor!

Beşiktaş, 2025-26 sezonu öncesi sol kanat transferinde büyük oynuyor. Siyah-beyazlılar, Manchester City’nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki İngiliz yıldız Jack Grealish için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in öncelikli taleplerinden biri olan sol kanat transferi için siyah-beyazlı yönetimden önemli bir hamle geliyor.
Başkan Serdal Adalı, taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaparak sol kanat transferine hız verdiklerini duyurdu.
Adalı, "Sol kanada yerinde, kaliteli ve öz bir transfer yapacağız" ifadelerini kullanarak Beşiktaş taraftarlarının beklentilerini artırdı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Kyle Walker-Peters gibi isimlerle görüşmelerini sürdürürken, şimdi de gündemine Jack Grealish'i aldı.
Manchester City'nin 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadroda düşünmediği iddia ediliyor.
Bu doğrultuda, Beşiktaş yönetiminin Grealish için transfer görüşmelerine başlamayı planladığı öne sürüldü.