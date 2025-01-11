İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus deplasmanda Torino ile karşılaşırken, mücadelenin 8. dakikasında Kenan Yıldız fileleri havalandırdı. Torino-Juventus maçında Kenan Yıldız'ın Torino'ya karşı attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
İtalya Serie A'nın 19. haftası Torino derbisine sahne oldu.
Juventus deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi.
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Kenan Yıldız karşılaşmanın 8. dakikasında attığı muhteşem golle Juventus'u 1-0 öne geçirdi.
Yıldız oyuncunun bu golü sonrasında sosyal medyada, 'Del Piero gibi fileleri salladı' yorumları yapıldı.
Ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Yıldız, önce rakibinden sıyrıldı.
Daha sonra 2 kişi arasından kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu yolladı.
Top sol köşeden ağlarla buluştu.
Torino-Juventus maçı Kenan Yıldız'ın attığı golü izle
Kenan Yıldız'ın gol sevinci
Kenan Yıldız'ın gol sevinci
Kenan Yıldız'ın gol sevinci