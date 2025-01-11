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Kenan Yıldız'dan Torino derbisinde muhteşem gol: Del Piero gibi fileleri salladı (VİDEO)

Kenan Yıldız'dan Torino derbisinde muhteşem gol: Del Piero gibi fileleri salladı (VİDEO)

Haber Merkezi
20:2811/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus deplasmanda Torino ile karşılaşırken, mücadelenin 8. dakikasında Kenan Yıldız fileleri havalandırdı. Torino-Juventus maçında Kenan Yıldız'ın Torino'ya karşı attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

İtalya Serie A'nın 19. haftası Torino derbisine sahne oldu.

Juventus deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Kenan Yıldız karşılaşmanın 8. dakikasında attığı muhteşem golle Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Yıldız oyuncunun bu golü sonrasında sosyal medyada, 'Del Piero gibi fileleri salladı' yorumları yapıldı.

Ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Yıldız, önce rakibinden sıyrıldı.

Daha sonra 2 kişi arasından kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu yolladı.

Top sol köşeden ağlarla buluştu.

Torino-Juventus maçı Kenan Yıldız'ın attığı golü izle


Kenan Yıldız'ın attığı golü izlemek için tıklayınız

Kenan Yıldız'ın gol sevinci

Kenan Yıldız'ın gol sevinci

Kenan Yıldız'ın gol sevinci

#Juventus
#Torino
#Kenan Yıldız

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