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Trabzonspor kalecisi Onuralp Çevikkan'ın parmağında kırık tespit edildi

Trabzonspor kalecisi Onuralp Çevikkan'ın parmağında kırık tespit edildi

15:3717/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
AA
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Trabzonspor'un 19 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, 19 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildiğini belirtti.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, genç futbolcunun dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ elinde ağrı hissettiğini aktardı.

Onuralp Çevikkan'ın muayene ve MR görüntülemesinin yapıldığına değinen Beşir, "Sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza cerrahi operasyon planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

#Trabzonspor
#Onuralp Çevikkan
#Süper Lig

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