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Trabzonspor kiralık göndermişti: İlk maçında çapraz bağları koptu

Trabzonspor kiralık göndermişti: İlk maçında çapraz bağları koptu

17:5015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kiralık olarak LaLiga'ya transfer olan başarılı futbolcu, çıktığı ilk karşılaşmada sakatlandı ve sezonu kapattı.

Trabzonspor’un ara transfer döneminde LaLiga takımlarından CD Leganés’e kiraladığı Borna Barisic, yeni takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada sakatlandı.

Valencia karşısında sahaya çıkan Hırvat sol bek maçın 10. dakikasında çapraz bağlarını kopararak sezonu kapattı. 

32 yaşındaki futbolcunun bu talihsiz sakatlığın ardından en az 8-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Borna Barisic, geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Rangers'tan Trabzonspor'a katılmıştı. Bordo-mavili formayı 15 kez giyen sol bek oyuncusu, 1 asist kaydetmişti.


#Trabzonspor
#Borna Barisic
#Sakatlık

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