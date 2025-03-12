Trabzonspor'da korkutan sakatlık

TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da genç isim, yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmana devam edemedi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fatih Tekke yönetiminde çalışan bordo-mavili takımda talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Trabzonspor'un 19 yaşındaki file bekçisi Onuralp Çevikkan, kale direğine çarpması sonucu acı için yerde kaldı.
İdmana devam edemeyen Onuralp, antrenman sahasından sedyeyle çıkarıldı.
Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumu hakkında kulüpten bir açıklama yapılması bekleniyor.