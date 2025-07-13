Transferde Marc-Andre ter Stegen bombası: Anlaşma çok yakın!

Barcelona’nın kaptanı Marc-Andre ter Stegen’in adı geçtiğimiz günlerde sıkça Galatasaray ile anılmıştı. 33 yaşındaki file bekçisinin, Barcelona’daki yerini Espanyol’dan transfer edilen 24 yaşındaki Joan Garcia’ya kaptırma ihtimali ve kulübün mali sorunları, ter Stegen’in ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Yıldız file bekçisi için dünya devi devreye girdi. İşte detaylar.
Barcelona'daki geleceği büyük bir merak konusu olan tecrübeli kaleci Marc-Andre ter Stegen hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Katalan ekibinden ayrılması beklenen file bekçisini kadrosunda görmek istiyor.
Başarılı çalıştırıcı, Ter Stegen'in tecrübesi ve ayakla oyun kurma becerisinin ötürü İngiliz devine müthiş uyum sağlayacağını düşünüyor.
33 yaşındaki kalecinin ismi daha önce, Fernando Muslera ile yollarını ayıran ve yerine yeni birisini arayan Galatasaray ile de anılmıştı.
2024/25 sezonunda yaşadığı tendon yırtığı sakatlığı sebebi ile tam 51 maç kaçıran Alman futbolcu, Barcelona ile tüm kulvarlarda 9 maça çıkabilmişti. Ter Stegen bu süreçte 11 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapadı.