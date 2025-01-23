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Transferin gözdesi Lyonlu futbolcu Kadıköy'de 'oley' çekti | VİDEO

Transferin gözdesi Lyonlu futbolcu Kadıköy'de 'oley' çekti | VİDEO

20:3923/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi zemini kontrole çıkan Lyon takımında bir futbolcunun takım arkadaşına yaptığı üçlü hareketi dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Lyon, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Fransız ekibinde futbolcular, ısınma öncesi zemine geldi.

O sırada Lyon takımından Rayan Cherki'nin takım arkadaşına yapmış olduğu "Oley, oley, oley" üçlüsü bir taraftarın kamerasına yansıdı. Bu görüntü kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

İşte Cherki'nin yaptığı hareket.

Cherki'nin adı transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

#Lyon
#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Rayan Cherki

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