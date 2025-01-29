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UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 2024-2025 | Şampiyonlar Ligi’nde üst tura hangi takımlar çıktı?

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 2024-2025 | Şampiyonlar Ligi’nde üst tura hangi takımlar çıktı?

23:4629/01/2025, Çarşamba
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanan maçların ardından lig etabı tamamlandı. İlk 8 sırayı tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9-24 arasında sıralanan kulüpler ise adını play-off turuna yazdırdı. 25-36 arasında sırayı alan takımlar Avrupa'ya veda etti. İşte Şampiyonlar Ligi 8. hafta sonucunda oluşan puan durumu ve üst tura yükselen takımlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanan maçların ardından lig etabı tamamlandı. İlk 8 sırayı tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9-24 arasında sıralanan kulüpler ise adını play-off turuna yazdırdı. 25-36 arasında sırayı alan takımlar ise Avrupa'ya veda etti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI


Aston Villa 4-2 Celtic

Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk

Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag

Barcelona 2-2 Atalanta

Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava

Brest 0-3 Real Madrid

Dinamo Zagreb 2-1 Milan

Girona 1-2 Arsenal

Inter 3-0 Monaco

Juventus 0-2 Benfica

Lille 6-1 Feyenoord

Manchester City 3-1 Club Brugge

PSV 3-2 Liverpool

Salzburg 1-4 Atletico Madrid

Sporting Lizbon 1-1 Bologna

Sturm Graz 1-0 Leipzig

Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain

Young Boys 0-1 Kızılyıldız















UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2024-25 PUAN DURUMU, ÜST TURA HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?






UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURUNA KİMLER KALDI?


Lig etabında oynanan maçların ardından ilk 8 sırada yer alan takımlar şu şekilde;


Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter

Atletico Madrid

Leverkusen

Lille

Aston Villa
















UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR TUR ATLADI?


Lig etabında oynanan son maçların ardından ilk 9-16 sırada yer alan takımlar şu şekilde;


Atalanta

Dortmund

Real Madrid

Bayern Münih

Milan

PSV

Paris

Benfica










UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF'A HANGİ TAKIMLAR KALDI?


Lig etabında oynanan son maçların ardından ilk 17-24 sırada yer alan takımlar şu şekilde;


Monaco

Brest

Feyenoord

Juventus

Celtic

Manchester City

Sporting Lizbon

Club Brugge











UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HANGİ TAKIMLAR VEDA ETTİ?


Lig etabında oynanan son maçların ardından Avrupa'ya veda eden takımlar şu şekilde;


Dinamo Zagreb

Stuttgart

Shakhtar

Bologna

Kızılyıldız

Sturm Graz

Sparta Prag

Leipzig

Girona

Salzburg

Bratislava

Young Boys


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
#Real Madrid

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