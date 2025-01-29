UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 2024-2025 | Şampiyonlar Ligi’nde üst tura hangi takımlar çıktı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanan maçların ardından lig etabı tamamlandı. İlk 8 sırayı tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9-24 arasında sıralanan kulüpler ise adını play-off turuna yazdırdı. 25-36 arasında sırayı alan takımlar Avrupa'ya veda etti. İşte Şampiyonlar Ligi 8. hafta sonucunda oluşan puan durumu ve üst tura yükselen takımlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanan maçların ardından lig etabı tamamlandı. İlk 8 sırayı tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9-24 arasında sıralanan kulüpler ise adını play-off turuna yazdırdı. 25-36 arasında sırayı alan takımlar ise Avrupa'ya veda etti.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
Aston Villa 4-2 Celtic
Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk
Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag
Barcelona 2-2 Atalanta
Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava
Brest 0-3 Real Madrid
Dinamo Zagreb 2-1 Milan
Girona 1-2 Arsenal
Inter 3-0 Monaco
Juventus 0-2 Benfica
Lille 6-1 Feyenoord
Manchester City 3-1 Club Brugge
PSV 3-2 Liverpool
Salzburg 1-4 Atletico Madrid
Sporting Lizbon 1-1 Bologna
Sturm Graz 1-0 Leipzig
Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain
Young Boys 0-1 Kızılyıldız
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2024-25 PUAN DURUMU, ÜST TURA HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURUNA KİMLER KALDI?
Lig etabında oynanan maçların ardından ilk 8 sırada yer alan takımlar şu şekilde;
Liverpool
Barcelona
Arsenal
Inter
Atletico Madrid
Leverkusen
Lille
Aston Villa
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR TUR ATLADI?
Lig etabında oynanan son maçların ardından ilk 9-16 sırada yer alan takımlar şu şekilde;
Atalanta
Dortmund
Real Madrid
Bayern Münih
Milan
PSV
Paris
Benfica
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF'A HANGİ TAKIMLAR KALDI?
Lig etabında oynanan son maçların ardından ilk 17-24 sırada yer alan takımlar şu şekilde;
Monaco
Brest
Feyenoord
Juventus
Celtic
Manchester City
Sporting Lizbon
Club Brugge
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HANGİ TAKIMLAR VEDA ETTİ?
Lig etabında oynanan son maçların ardından Avrupa'ya veda eden takımlar şu şekilde;
Dinamo Zagreb
Stuttgart
Shakhtar
Bologna
Kızılyıldız
Sturm Graz
Sparta Prag
Leipzig
Girona
Salzburg
Bratislava
Young Boys