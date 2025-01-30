Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması 8. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte sona erdi. Genel sıralamada ilk 8 içerisinde yer alan takımlar son 16 turuna yükseldi. Geriye kalan 16 takım ise play-off oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi ise 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar son 16 turuna ve play-off'a yükseldi? İşte detaylar.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'lig' aşaması 8. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı ve adını bir üst tura yazdıran tüm ekipler netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar son 16 turuna yükseldi?
Genel sıralamada ilk 8 içerisinde yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar play-off oynayacak?
Atalanta, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Feyenoord, Brest, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting ve Club Brugge ise son 16 turu için play-off oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
Öte yandan play-off aşamasındaki eşleşmeler ise şöyle belirlenecek: 9 ve 10. sıradaki takımlar 23 veya 24. sıradaki takımlarla eşleşecek.
11 ve 12. sıradakiler 21 veya 22, 13 ve 14. sıradakiler 19 veya 20, 15 ve 16. sıradakiler 17 veya 18. sıradaki takımlarla kura çekimi sonrasında kozlarını paylaşacak.