UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta maçları dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Genel sıralamada ilk 8 içerisinde yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi. Atalanta, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Feyenoord, Brest, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting ve Club Brugge ise son 16 turu için play-off oynayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'lig' aşaması 8. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı ve adını bir üst tura yazdıran tüm ekipler netleşti.

2 /6 Genel sıralamada ilk 8 içerisinde yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi.



3 /6 Atalanta, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Feyenoord, Brest, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting ve Club Brugge ise son 16 turu için play-off oynayacak.

4 /6 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma TSİ 14.00'te başlayacak.



5 /6 Öte yandan play-off aşamasındaki eşleşmeler ise şöyle belirlenecek: 9 ve 10. sıradaki takımlar 23 veya 24. sıradaki takımlarla eşleşecek.

