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Yıldız futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı

Yıldız futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı

15:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
IHA
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Liverpool’un yeni transferi Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum’u tercih etti. Bir mekanda eğlenen 24 yaşındaki futbolcunun ödediği hesap ise dikkati çekti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen’den Jeremie Frimpong'u kadrosuna kattı.

24 yaşındaki futbolcu, transferin ardından tatil için Bodrum'u tercih etti.

Jeremie Frimpong'un Yalıkavak’ta bulunan bir Yunan restoranındaki eğlenceli anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Mekanda tabak kıran Frimpong'un gece sonunda ödediği hesap ise sosyal medyada gündem oldu.

8 arkadaşıyla eğlenen ünlü futbolcunun gece sonunda mekana yaklaşık 600 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

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