Yıldız futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı

Liverpool’un yeni transferi Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum’u tercih etti. Bir mekanda eğlenen 24 yaşındaki futbolcunun ödediği hesap ise dikkati çekti.

1 /5 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen’den Jeremie Frimpong'u kadrosuna kattı.

2 /5 24 yaşındaki futbolcu, transferin ardından tatil için Bodrum'u tercih etti.

3 /5 Jeremie Frimpong'un Yalıkavak’ta bulunan bir Yunan restoranındaki eğlenceli anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

4 /5 Mekanda tabak kıran Frimpong'un gece sonunda ödediği hesap ise sosyal medyada gündem oldu.