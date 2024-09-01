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Spor

Yıldız futbolcuya silahlı soygun: Maç çıkışı önünü kestiler

10:23 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 10:31 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Napoli'nin Brezilyalı futbolcusu David Neres, maç sonrası evine dönerken silahlı soyguncuların hedefi oldu. Aracının camını kıran saldırganlar, Neres'in kolundaki değerli saati çalarak kayıplara karıştı.

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Napoli forması giyen David Neres, Parma maçı sonrası korku dolu anlar yaşadı.

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27 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından silahlı soyguncuların hedefi oldu.


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Maradona Stadyumu'nun dışındaki Fuorigrotta semtinde gerçekleşen olayda, motosikletli iki hırsızın, Neres ve ailesinin içinde bulunduğu aracın camını kırdığı ve yıldız futbolcunun kolundaki saati çaldığı belirtildi.

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Soyguncular kayıplara karışırken, İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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David Neres'in, sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklama yapıldı:


"Bizi stadın dışında bekleyen tüm taraftarlardan özür diliyorum. Eve dönerken bir soyguna maruz kaldık: Motosikletli iki adam minibüsün camını kırdı ve silah zoruyla bizden bir saat çaldı."

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Neres'in çalınan saatinin 100 bin euroyu aşan bir değere sahip olduğu belirtiliyor.

#Napoli
#David Neres
#Parma
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