Yıldız futbolcuya silahlı soygun: Maç çıkışı önünü kestiler

David Neres'in, sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklama yapıldı:





"Bizi stadın dışında bekleyen tüm taraftarlardan özür diliyorum. Eve dönerken bir soyguna maruz kaldık: Motosikletli iki adam minibüsün camını kırdı ve silah zoruyla bizden bir saat çaldı."