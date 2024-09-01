Yıldız futbolcuya silahlı soygun: Maç çıkışı önünü kestiler

Napoli'nin Brezilyalı futbolcusu David Neres, maç sonrası evine dönerken silahlı soyguncuların hedefi oldu. Aracının camını kıran saldırganlar, Neres'in kolundaki değerli saati çalarak kayıplara karıştı.
Napoli forması giyen David Neres, Parma maçı sonrası korku dolu anlar yaşadı.
27 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından silahlı soyguncuların hedefi oldu.
Maradona Stadyumu'nun dışındaki Fuorigrotta semtinde gerçekleşen olayda, motosikletli iki hırsızın, Neres ve ailesinin içinde bulunduğu aracın camını kırdığı ve yıldız futbolcunun kolundaki saati çaldığı belirtildi.
Soyguncular kayıplara karışırken, İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
David Neres'in, sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Bizi stadın dışında bekleyen tüm taraftarlardan özür diliyorum. Eve dönerken bir soyguna maruz kaldık: Motosikletli iki adam minibüsün camını kırdı ve silah zoruyla bizden bir saat çaldı."
Neres'in çalınan saatinin 100 bin euroyu aşan bir değere sahip olduğu belirtiliyor.