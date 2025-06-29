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Youssef En-Nesyri ayrılığı artık çok yakın: Fenerbahçe servet kazanacak

Youssef En-Nesyri ayrılığı artık çok yakın: Fenerbahçe servet kazanacak

13:4929/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Forvet bölgesine John Duran'ı transfer etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşmek üzere. Bir diğer golcü isim Youssef En-Nesyri için rekor teklif geldiği ve sarı-lacivertli yetkililerin transferine sıcak baktığı yazıldı.

Edin Dzeko ayrılığı sonrası forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.

John Duran transferi sonrası gözler satılacak futbolculara çevrildi. Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye talip çıktı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Youssef En-Nesyri için sarı-lacivertlilere 30 milyon euronun üstünde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe'nin ise beklentisinin en az 40 milyon euro olduğu, pazarlıkların sıkı bir şekilde geçeceği yazıldı.

En-Nesyri için iki kulüp yetkilileri hafta içerisinde bir araya gelerek transferi olumlu sonuçlandırması bekleniyor. 27 yaşındaki forvet oyuncusunun da Al Hilal'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

2024-25 sezonu yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında transfer edilen En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla toplamda 52 maça çıkarken 30 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.

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