Youssef En-Nesyri ayrılığı artık çok yakın: Fenerbahçe servet kazanacak

Forvet bölgesine John Duran'ı transfer etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşmek üzere. Bir diğer golcü isim Youssef En-Nesyri için rekor teklif geldiği ve sarı-lacivertli yetkililerin transferine sıcak baktığı yazıldı.

1 /6 Edin Dzeko ayrılığı sonrası forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.

2 /6 John Duran transferi sonrası gözler satılacak futbolculara çevrildi. Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye talip çıktı.

3 /6 Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Youssef En-Nesyri için sarı-lacivertlilere 30 milyon euronun üstünde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

4 /6 Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe'nin ise beklentisinin en az 40 milyon euro olduğu, pazarlıkların sıkı bir şekilde geçeceği yazıldı.

5 /6 En-Nesyri için iki kulüp yetkilileri hafta içerisinde bir araya gelerek transferi olumlu sonuçlandırması bekleniyor. 27 yaşındaki forvet oyuncusunun da Al Hilal'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.