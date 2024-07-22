|
Spor

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

17:05 - 22/07/2024 понедельник
Güncelleme: 17:35 - 22/07/2024 понедельник
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ısrarla takımda istediği Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin transferinde sona gelindi. Yıldız futbolcunun takımı Sevilla ile anlaşma sağlandı ve transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Peki, Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1/ 7

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, hem Faslı golcü En-Nesyri hem de yıldız futbolcunun kulübü Sevilla ile anlaşma sağladı.

2/ 7

Transferde gaza basan Fenerbahçe, sonunda bombayı patlattı.


3/ 7

Sarı-lacivertli kulüp, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri ile anlaşma sağladı.


4/ 7

Bunun yanında transferin detayları da ortaya çıktı.


5/ 7

Fanatik'in, İspanyol basınından Estadio Deportivo kaynaklı haberine göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Sevilla ile 18-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle anlaşmaya vardı.

6/ 7

Bonuslarla, bu bedelin 25 milyon euro'ya çıkma ihtimali bulunuyor.


7/ 7

Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri transferini kısa süre sonra açıklaması bekleniyor.


#Fenerbahçe
#Youssef En-Nesyri
#Jose Mourinho
38 минут назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ABD Başkanlık seçimi 2024 Biden'ın yerine kim seçilecek?