Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ısrarla takımda istediği Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin transferinde sona gelindi. Yıldız futbolcunun takımı Sevilla ile anlaşma sağlandı ve transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Peki, Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, hem Faslı golcü En-Nesyri hem de yıldız futbolcunun kulübü Sevilla ile anlaşma sağladı.
Transferde gaza basan Fenerbahçe, sonunda bombayı patlattı.
Sarı-lacivertli kulüp, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri ile anlaşma sağladı.
Bunun yanında transferin detayları da ortaya çıktı.
Fanatik'in, İspanyol basınından Estadio Deportivo kaynaklı haberine göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Sevilla ile 18-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle anlaşmaya vardı.
Bonuslarla, bu bedelin 25 milyon euro'ya çıkma ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri transferini kısa süre sonra açıklaması bekleniyor.