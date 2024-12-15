Zaniolo'dan İtalya'yı karıştıran hareket! Hocası bile kızdı

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini konuyla ilgili, "Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Zaniolo, bunu ikinci kez yapıyor. Gol sevinciyle tüm stadyumu yeniden ateşledi" şeklinde konuştu.