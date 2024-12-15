Zaniolo'dan İtalya'yı karıştıran hareket! Hocası bile kızdı

Galatasaray'ın Atalanta'ya kiralık gönderdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, ülkede gündem oldu. Genç futbolcu, attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle hocası Gasperini'den de eleştiri aldı.
Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'da gündem oldu.
Yıldız futbolcu, attığı golden sonra yaptığı sevinçle hocasını kızdırdı.
Atalanta'nın Cagliari'yi 1-0 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü atan Zaniolo, rakip tribünlerin önüne giderek yumruğunu havaya savurdu.
Bu hareket ev sahibi takımın taraftarlarının tepkisini çekti.
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini konuyla ilgili, "Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Zaniolo, bunu ikinci kez yapıyor. Gol sevinciyle tüm stadyumu yeniden ateşledi" şeklinde konuştu.