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G7 ülkeleri hangileri: G7'de hangi ülkeler var?

Rus ordusu Ukrayna topraklarında ilerleyişini sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kararlılıkla sürdürmesine NATO'dan gelen tepkilerin yanı sıra G7 ülkelerinden de tepki geldi. G7 liderleri ortak bildiri yayımlayarak işgale karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve işgal girişimini şiddetle kınadıklarını açıkladı. Peki, G7 ülkeleri hangileri? G7'de hangi ülkeler yer alıyor? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
G7 ülkeleri hangi ülkeler?
Özgün

G7 ülkeleri, Putin'in Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdiğini, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırdığını açıkladı.

G7 liderleri ortak bildiri yayımlayarak işgale karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve işgal girişimini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

G7 ÜLKELERİ HANGİ ÜLKELER?

G7 (Group of Seven), yedi ülkenin arasında uluslararası bir birliktir. Grup Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir. Üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü (263 trilyon $) oluşturmaktadırlar


G7 liderlerinden ortak bildiri: Rusya'nın işgal girişimini şiddetle kınıyoruz
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G7 liderlerinden ortak bildiri: Rusya'nın işgal girişimini şiddetle kınıyoruz

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