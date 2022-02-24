G7 ülkeleri hangileri: G7'de hangi ülkeler var?

G7 ülkeleri, Putin'in Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdiğini, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırdığını açıkladı.
G7 liderleri ortak bildiri yayımlayarak işgale karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve işgal girişimini şiddetle kınadıklarını açıkladı.
G7 ÜLKELERİ HANGİ ÜLKELER?
G7 (Group of Seven), yedi ülkenin arasında uluslararası bir birliktir. Grup Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir. Üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü (263 trilyon $) oluşturmaktadırlar