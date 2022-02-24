G7 ülkeleri hangileri: G7'de hangi ülkeler var?

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından 'buğday yetmeyecek' iddialarına yanıt: Hasat dönemine kadar bir eksiklik olmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan "Türkiye’nin hasat zamanına kadar yetişebilecek buğdayı olmadığı bilgileri geliyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir." denildi.