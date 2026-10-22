Erdoğan’dan Miçotakis’e 70 mil teklifi! Bakan Fidan Yunan basınına anlattı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Brüksel’de Avrupa Politika Merkezi’nde gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Yunanistan’ın TA NEA gazetesine verdiği röportaj, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden gündeme taşıdı. Fidan, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Atina’nın iç siyasetinde Türkiye karşıtı söylemlerin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.





Fidan: Ege’de son yıllarda gerilim azaldı





Türkiye ile Yunanistan’ın Mayıs 2023’ten itibaren sorunların çözümüne odaklanma, gerilimleri azaltma ve güven artırıcı adımları öne çıkarma konusunda bir yaklaşım benimsediğini belirten Fidan, bu süreçte iş birliğinin ilerlediğini ifade etti Fidan şöyle konuştu:





"Mayıs 2023'ten bu yana iki hükümet, mevcut sorunları çözme, gerginlik yaratmaktan kaçınma ve güven artırıcı önlemlere öncelik verme kararı aldı. En azından artık it dalaşımız yok. Ege, son üç yılda daha sakin bir yer haline geldi. Ancak Yunan iç siyaset sahnesinde Türkiye aleyhtarı bir retoriğe ihtiyaç duyuluyor. Bu adeta bir aspirin gibi.





Türkiye olmadan Yunan iç siyaseti var olamaz. Bu gerçeklik, sorunların çözümü için cesur kararlar alınmasını engellediği için önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı mesele için seçilmiş her Yunan başbakanla çalışmak üzere defalarca çaba gösterdi. Tartışmalı konuları ele almak için gerekli siyasi iradeyi ortaya koymaya hazırdır.





Sulara ve Ege'ye ilişkin konular, bir yakınlaşma ve nihai bir çözüm sağlanabilmesi için her iki taraftan da güçlü bir siyasi liderlik gerektirmektedir. Yunan hükümetleriyle ne zaman bir araya gelsek, konuya nasıl yaklaşılması gerektiğini bildiklerini, ancak siyasi maliyeti göze alamadıklarını görüyoruz."