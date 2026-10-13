Dalından toplayıp kilosunu bin TL'den satıyor: Mahzenlerde bekletiliyor
Yozgat’ın Çandır ilçesinde, sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadına başlandı. Vatandaşlar tarafından toplanan meyveler, temizlenip bidonlara doldurulduktan sonra olgunlaşması için özel mahzenlerde bekletiliyor. Yaklaşık 2-3 ay sonra tüketime hazır hale gelen gilaburu, meyve ve meyve suyu olarak satışa sunuluyor.
Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde, özellikle dere kenarları ve sulak alanlarda yetişen gilaburu meyvesinin hasat dönemi başladı.
Sonbaharda olgunlaşan meyveler, üreticiler tarafından toplanarak satışa hazırlanıyor.
Hasadın ardından temizlenip yabancı maddelerden arındırılan gilaburu, bidonlara dolduruluyor ve üzerine su eklenerek bekletiliyor. Meyvenin kendine özgü buruk tadının azalması ve tüketilmeye uygun hale gelmesi için yaklaşık 2-3 ay beklenmesi gerekiyor. Hazırlanan ürünler hem bölgede hem de şehir dışından gelen talepler doğrultusunda satışa sunuluyor.
"Geçen sene 900 liradan vermiştim"
Gilaburu meyvesi üreticisi Bekir Turna, gilaburunun hazırlanma sürecini ve satışını şu sözlerle anlattı:
"Biz bunları isteyenlere satıyoruz. Genellikle böbrek hastaları gelip alıyorlar. Taş düşürmeye, böbreklerinde rahatsızlık olanlara, kum dökmeye rahatsızlık olanlara veriyoruz. Bana mesela İstanbul’dan geliyor. Bir kişinin çocuğu rahatsızmış. Her yıl ona veriyorum. Suyunu da içiyor. Kendisi o şekilde öyle yaşamaya çalışıyor.
Bu haliyle yıkarız biz. Bidonlara koyarız. Sonra da suyunu koyarız. Ama bu 2 ay, 3 ay sonra olgunlaşır. Ondan sonra suyunu sıkıp rahatça içilebilir. Kimileri şeker de atıp içiyor. Kimileri de şekersiz içiyor. Ben fiyatını uygun veriyorum. 1.000 liradan veriyorum. Bir bidonu 8 kilo. Geçen sene 900 liradan vermiştim. Bu sene de 1.000 liradan veriyorum. Hasat 10. ayın 1’i ile 15’ine kadar devam eder"
"Bu sene meyve bol"
Çandır ilçesinde kurdukları tesiste gilaburu meyvesi alımı yapan işletme sahibi Mustafa Kır ise bölgedeki üreticilerden temin ettikleri meyveleri temizleyip ayıkladıktan sonra bidonlara doldurduklarını ve özel mahzenlerde beklettiklerini ifade etti.