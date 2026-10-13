Dalından toplayıp kilosunu bin TL'den satıyor: Mahzenlerde bekletiliyor

Bu haliyle yıkarız biz. Bidonlara koyarız. Sonra da suyunu koyarız. Ama bu 2 ay, 3 ay sonra olgunlaşır. Ondan sonra suyunu sıkıp rahatça içilebilir. Kimileri şeker de atıp içiyor. Kimileri de şekersiz içiyor. Ben fiyatını uygun veriyorum. 1.000 liradan veriyorum. Bir bidonu 8 kilo. Geçen sene 900 liradan vermiştim. Bu sene de 1.000 liradan veriyorum. Hasat 10. ayın 1’i ile 15’ine kadar devam eder"