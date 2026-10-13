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Hakkı Akdeniz: Türkiye’deki gençlere umut olmak istiyorum

Hakkı Akdeniz: Türkiye’deki gençlere umut olmak istiyorum

09:08, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:08, 13/10/2026, Salı
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Hakkı Akdeniz: Türkiye’deki gençlere umut olmak istiyorum
Gençlere verilen mesajın yalnızca girişimcilik üzerinden okunmaması gerektiğini belirten Akdeniz, bir meslek edinmenin de önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

Champion Pizza kurucusu Hakkı Akdeniz, Diyarbakır’da hayata geçirilen pizza okuluyla yalnızca meslek eğitimi vermeyi değil, Türkiye’deki gençlere umut olmayı amaçladığını söyledi.

ABD’de restoran sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Hakkı Akdeniz, memleketi Diyarbakır’da açılan pizza okulunun arkasındaki temel düşüncelerden birinin gençlere yol göstermek olduğunu belirtti. Kendi hayat hikâyesinin zorlu şartlar içinde başladığını hatırlatan Akdeniz, özellikle imkânları sınırlı gençlerin bir meslek edinerek hayatlarını değiştirebileceğine inandığını ifade etti.

“Gençler benim hikâyeme bakıp cesaret alsın istiyorum”

Akdeniz, genç yaşta Türkiye’den ayrıldığını, Kanada ve ardından ABD’de restoran sektöründe çalışarak meslek öğrendiğini anlattı. Akdeniz, “Benim hayatım kolay başlamadı. Küçük yaşta çalışmaya başladım, eğitim hayatım uzun sürmedi. Mesleğimi mutfakta öğrendim. Bugün geldiğim noktaya bakıp bir gencin ‘Benim de bir şansım olabilir’ demesini istiyorum. Herkesin aynı hayatı yaşaması gerekmiyor ama herkesin önünde bir yol olabilir” dedi.

Gençlere verilen mesajın yalnızca girişimcilik üzerinden okunmaması gerektiğini belirten Akdeniz, bir meslek edinmenin de önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

“Herkes şirket kurmak zorunda değil. Bazen iyi bir meslek öğrenmek, kendi ayaklarının üzerinde durmak için yeterli bir başlangıçtır. Gençlere bunu göstermek istiyorum. Bir işi iyi öğrenirseniz, zamanla önünüze başka kapılar da açılabilir” ifadelerini kullandı.

“Para, öğrenmek isteyen bir gencin önünde engel olmamalı”

Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren pizza okulunda eğitimlerin ücretsiz verilmesinin özellikle tercih edildiğini belirten Akdeniz, maddi imkânı olmayan gençlerin de programa katılabilmesini istediklerini söyledi.

Akdeniz, “Bir gencin öğrenme isteği varsa, parası olmadığı için geri dönmesini istemiyorum. Ben de hayatım boyunca birçok şeyi çalışarak öğrendim. Burada bildiklerimizi paylaşacağız. Belki bugün pizza yapmayı öğrenen bir genç yarın bir restoranda işe başlayacak, birkaç yıl sonra kendi işletmesini açacak. Önemli olan ilk adımı atabilmesi” dedi.

Okulun ilerleyen dönemlerinde çocuklar ve gençlere yönelik eğitim programlarının genişletilmesinin planlandığını anlatan Akdeniz, meslek edinmenin gençler için ekonomik bağımsızlığa giden yollardan biri olduğunu ifade etti.

“Bir gencin hayatı değişirse bu proje karşılığını bulur”

Hakkı Akdeniz, pizza okulunun başarısını yalnızca kaç kişinin eğitim aldığıyla ölçmek istemediğini belirtti. Akdeniz, “Buraya yüzlerce kişi gelip eğitim alabilir ama benim için asıl önemli olan, eğitim alan insanların hayatında ne değiştiği. Bir genç iş bulursa, kendi parasını kazanmaya başlarsa, ailesine destek olursa veya kendi işini kurmaya karar verirse o zaman yaptığımız işin bir karşılığı olduğunu görürüz” diye konuştu.

Kendi hikâyesinin gençlere ilham vermesini istediğini söyleyen Akdeniz, “Benim geldiğim yer belli, geçtiğim yollar belli. Bir çocuk ya da genç bunu görüp ‘Hakkı Abimiz yaptıysa ben de deneyebilirim’ derse bundan daha güzel bir şey olamaz. Ben gençlerin önüne hazır bir hayat koyamam ama onlara bir yol olduğunu gösterebilirim” ifadelerini kullandı.

Başlıklar :Hakkı AkdenizPizzaDiyarbakır
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