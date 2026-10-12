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Dev kazanlarda kaynatılıyor kapış kapış satılıyor: Gece yatmadan içen şifayı buluyor

Dev kazanlarda kaynatılıyor kapış kapış satılıyor: Gece yatmadan içen şifayı buluyor

17:09, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
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Dev kazanlarda kaynatılıyor kapış kapış satılıyor: Gece yatmadan içen şifayı buluyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Gani Şahin, her yıl yaz aylarında bin 800 rakımlı Taşkesiği Yaylası’nda geleneksel yöntemlerle harnup pekmezini üretiyor. Şifalı harnup pekmezine yoğun talep olduğunu belirten Şahin, alıcıların şimdiden hazır olduğunu söyledi.

Bozkır tahini ile birlikte tüketilen ve Toroslar’da üretilen şifalı harnup pekmezine yoğun talep olduğunu belirten Gani Şahin, ürünlerin şimdiden alıcılarının hazır olduğunu ve sipariş bile alamadığını ifade etti.

Bozkır tahini ile birlikte tüketilen ve Toroslar’da üretilen şifalı harnup pekmezine yoğun talep olduğunu belirten Gani Şahin, ürünlerin şimdiden alıcılarının hazır olduğunu ve sipariş bile alamadığını ifade etti.

Şahin, üretim sürecini şu sözlerle aktardı:

"Manavgat’tan keçiboynuzunu getiriyor ve Toroslar’da kaynatıyoruz. Keçiboynuzu astım, bronşit ve kansızlığa çok faydalıdır. Önce keçiboynuzunu döveriz; dövdükten sonra öğle vakti ıslatır ve ertesi sabah kaynatmaya devam ederiz. Bu şekilde kaynatılan, tamamen organik bir keçiboynuzu pekmezidir"

Şahin, üretim sürecini şu sözlerle aktardı:"Manavgat’tan keçiboynuzunu getiriyor ve Toroslar’da kaynatıyoruz. Keçiboynuzu astım, bronşit ve kansızlığa çok faydalıdır. Önce keçiboynuzunu döveriz; dövdükten sonra öğle vakti ıslatır ve ertesi sabah kaynatmaya devam ederiz. Bu şekilde kaynatılan, tamamen organik bir keçiboynuzu pekmezidir"

Bin 800 rakımlı yaylada doğal yaşam

Hayatını yayla ile sahil arasında sürdürdüğünü belirten Şahin, kurbandan sonra yaylaya çıktıklarını, kasım ayı gibi ise hayvanlarıyla birlikte tekrar Manavgat Taşkesiği’ne geri döndüklerini belirtti. 

Bin 800 rakımlı yaylada doğal yaşamHayatını yayla ile sahil arasında sürdürdüğünü belirten Şahin, kurbandan sonra yaylaya çıktıklarını, kasım ayı gibi ise hayvanlarıyla birlikte tekrar Manavgat Taşkesiği’ne geri döndüklerini belirtti.&nbsp;

Bulundukları coğrafi konum hakkında bilgi veren Şahin, "Şu anda bin 800 rakımlı Taşkesiği yaylasındayız. Bozkır, Ahırlı, Kuruçay da bu yaylanın içindedir. Akseki köyü ise biraz daha aşağı tarafımızda kalır ve hayatımızı bu şekilde sürdürmekteyiz" dedi.


Keçiboynuzu pekmezinin kalitesine göre verim değiştiğini, iyi bir keçiboynuzunun yaklaşık 3,5 kiloda bir kilo, kalitesi düşük olduğunda ise 5 kiloda bir kilo pekmez verdiğini söyleyen Şahin, pekmezin şifa etkisinin tam olması için gece yatarken başka bir gıda tüketmeden içilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bulundukları coğrafi konum hakkında bilgi veren Şahin, "Şu anda bin 800 rakımlı Taşkesiği yaylasındayız. Bozkır, Ahırlı, Kuruçay da bu yaylanın içindedir. Akseki köyü ise biraz daha aşağı tarafımızda kalır ve hayatımızı bu şekilde sürdürmekteyiz" dedi.Keçiboynuzu pekmezinin kalitesine göre verim değiştiğini, iyi bir keçiboynuzunun yaklaşık 3,5 kiloda bir kilo, kalitesi düşük olduğunda ise 5 kiloda bir kilo pekmez verdiğini söyleyen Şahin, pekmezin şifa etkisinin tam olması için gece yatarken başka bir gıda tüketmeden içilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yayladaki günlük yaşamına da değinen Gani Şahin, kazlarının yumurtlayıp kuluçkaya yattıktan sonra göç ettiklerini, ayrıca tavukların yumurtalarını organik olarak isteyenlere tane 10 liradan verdiklerini sözlerine ekledi.

Yayladaki günlük yaşamına da değinen Gani Şahin, kazlarının yumurtlayıp kuluçkaya yattıktan sonra göç ettiklerini, ayrıca tavukların yumurtalarını organik olarak isteyenlere tane 10 liradan verdiklerini sözlerine ekledi.
Başlıklar :konyaantalyaharnuppekmezkeçiboynuzuyayla
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