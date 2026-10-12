Dev kazanlarda kaynatılıyor kapış kapış satılıyor: Gece yatmadan içen şifayı buluyor

Bulundukları coğrafi konum hakkında bilgi veren Şahin, "Şu anda bin 800 rakımlı Taşkesiği yaylasındayız. Bozkır, Ahırlı, Kuruçay da bu yaylanın içindedir. Akseki köyü ise biraz daha aşağı tarafımızda kalır ve hayatımızı bu şekilde sürdürmekteyiz" dedi.





Keçiboynuzu pekmezinin kalitesine göre verim değiştiğini, iyi bir keçiboynuzunun yaklaşık 3,5 kiloda bir kilo, kalitesi düşük olduğunda ise 5 kiloda bir kilo pekmez verdiğini söyleyen Şahin, pekmezin şifa etkisinin tam olması için gece yatarken başka bir gıda tüketmeden içilmesi tavsiyesinde bulundu.