Ormanda sessizce ilerliyordu: Fotokapana yakalandı
15:10, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
Çankırı’da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
Çankırı’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak, fotokapan kameralarına yakalandı.
Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.
Türkiye’de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, fotokapanlarla görüntülendi.
Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.
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