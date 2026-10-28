Akaryakıtta ÖTV zammı öncesi benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
09:53, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:53, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. ÖTV düzenlemesi öncesinde akaryakıt fiyatlarında yeni zamlar bekleniyor. 28 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LGP fiyatları.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 1 Kasım Pazar günü ÖTV kaynaklı benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam gündemde. 28 Ekim 2026 Çarşamba güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda?
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 76.30 TL
Motorin: 96.90 TL
LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 76.20 TL
Motorin: 96.70 TL
LPG: 40.60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 77.30 TL
Motorin: 98.00 TL
LPG: 41.29 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 77.60 TL
Motorin: 98.30 TL
LPG: 41.20 TL