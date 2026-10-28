KYK burs sonuçları 2026 sorgulama ekranı gsb.gov.tr! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 eğitim-öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 4 Kasım 2025 tarihinde açıklandı. Açıklamanın ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemleri ise e-Devlet üzerinden 9 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlanmıştı.

2026-2027 KYK burs sonuçları için henüz tarih netleşmedi. İlerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI