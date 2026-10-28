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Meteoroloji 28 Ekim 2026 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji 28 Ekim 2026 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

09:01, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:01, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Meteoroloji 28 Ekim 2026 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Edirne ve Kırklareli dışında Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun tamamında; Sinop ve Artvin dışında Karadeniz’de, Kars ve Ardahan dışında Doğu Anadolu’da ve Güneydoğu Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İşte 28 Ekim 2026 Meteoroloji il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim Çarşamba günü için yayımladığı hava tahmin raporunda; çok sayıda bölgeyi sağanak yağışa karşı uyardı. Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış, Muğla kıyılarında ise yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da da sel ve su baskını riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı. Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim Çarşamba günü için yayımladığı hava tahmin raporunda; çok sayıda bölgeyi sağanak yağışa karşı uyardı. Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış, Muğla kıyılarında ise yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da da sel ve su baskını riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı. Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Yağışların Ege ve Doğu Anadolu’nun batı kesimleri, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege’nin güneyi ile Batı Akdeniz’in batı kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji, Ege’nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz’de beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğusu ve Malatya’nın güneyinde yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında olması bekleniyor.

Yağışların Ege ve Doğu Anadolu’nun batı kesimleri, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege’nin güneyi ile Batı Akdeniz’in batı kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji, Ege’nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz’de beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğusu ve Malatya’nın güneyinde yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?

Çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Çok bulutlu.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?Çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyorİSTANBUL °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CÇok bulutlu.

Ege Bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi hava durumuÇok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyorİZMİR °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyorMANİSA °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyorMUĞLA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

BURDUR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.ADANA °C, 25°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyorANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyorBURDUR °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyorHATAY °C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumuÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 22°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumuÇok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 20°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?

Çok bulutlu, Kars ve Ardahan dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?Çok bulutlu, Kars ve Ardahan dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 19°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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