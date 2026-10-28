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İSRAİL'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI? İsrail'in yeni başbakanı kim oldu? İşte İsrail seçim sonuçları son durum

İSRAİL'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI? İsrail'in yeni başbakanı kim oldu? İşte İsrail seçim sonuçları son durum

08:45, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:45, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İSRAİL'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI? İsrail'in yeni başbakanı kim oldu? İşte İsrail seçim sonuçları son durum

İsrail seçim sonuçları 2026 için gözler resmî oy oranlarına ve partilerin kazanacağı sandalye sayılarına çevrildi. İsrail basınına göre, genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş seyrediyor. İşte İsrail seçim sonuçları 2026 son durum.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oyların yüzde 50,4'ünü Netanyahu bloğu, yüzde 49,6'sını ise muhalefetteki diğer partiler aldı.

Netanyahu bloğu yaklaşık 479 bin 900 oy alırken, diğer partiler 472 bin 200 oyda kaldı ve aradaki fark yaklaşık 7 bin 700 olarak gerçekleşti.

Açıklanan veriler doğrultusunda, toplam 11 bin 996 sandıktan 2 bin 419'unun açıldığı, bunun da toplam sandıkların yüzde 20,2'sine tekabül ettiği belirtildi. İsrail seçimlerinde geçersiz oylarla birlikte sayılan toplam oy sayısının, toplam oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayıldı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oyların yüzde 50,4'ünü Netanyahu bloğu, yüzde 49,6'sını ise muhalefetteki diğer partiler aldı.Netanyahu bloğu yaklaşık 479 bin 900 oy alırken, diğer partiler 472 bin 200 oyda kaldı ve aradaki fark yaklaşık 7 bin 700 olarak gerçekleşti.Açıklanan veriler doğrultusunda, toplam 11 bin 996 sandıktan 2 bin 419'unun açıldığı, bunun da toplam sandıkların yüzde 20,2'sine tekabül ettiği belirtildi. İsrail seçimlerinde geçersiz oylarla birlikte sayılan toplam oy sayısının, toplam oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayıldı.

Partilerin seçim sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi oyların yüzde 24,1'ini alarak açıklanan sonuçlara göre ilk parti oldu.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ise yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer buldu.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi yüzde 8,8 oy oranına ulaşırken, onu yüzde 6,9 ile İsrail Evimiz Partisi, yüzde 6,7 ile Birleşik Tevrat Yahudiliği ve yüzde 6,4 ile Yahudi Gücü Partisi takip etti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste yüzde 5,9, Şas Partisi yüzde 5,6, Demokratlar Partisi yüzde 5,6 ve Dini Siyonizm Partisi yüzde 5,4 oy aldı. Raam partisinin yüzde 2,8 oy aldığı kaydedilirken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Raam'ın oylardaki toplam payının yüzde 8,7'ye ulaştığı ifade edildi.

Partilerin seçim sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi oyların yüzde 24,1'ini alarak açıklanan sonuçlara göre ilk parti oldu.Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ise yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer buldu.Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi yüzde 8,8 oy oranına ulaşırken, onu yüzde 6,9 ile İsrail Evimiz Partisi, yüzde 6,7 ile Birleşik Tevrat Yahudiliği ve yüzde 6,4 ile Yahudi Gücü Partisi takip etti.İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste yüzde 5,9, Şas Partisi yüzde 5,6, Demokratlar Partisi yüzde 5,6 ve Dini Siyonizm Partisi yüzde 5,4 oy aldı. Raam partisinin yüzde 2,8 oy aldığı kaydedilirken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Raam'ın oylardaki toplam payının yüzde 8,7'ye ulaştığı ifade edildi.

Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin saat 22.00'de sona ermesinin ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güncellediği sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.

Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin saat 22.00'de sona ermesinin ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.İsrail devlet televizyonu KAN'ın güncellediği sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

KAN, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesinin Meclis'e gönderdiği toplam milletvekili sayısını 17'den 18'e yükseltti.

Güncel ankette, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste milletvekili sayısını 10'dan 11'e yükselirken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekilinde kaldı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.KAN, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesinin Meclis'e gönderdiği toplam milletvekili sayısını 17'den 18'e yükseltti.Güncel ankette, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste milletvekili sayısını 10'dan 11'e yükselirken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekilinde kaldı.

Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi, güncellenen sandık çıkış anketinde 14'ten 13 milletvekiline düştü.

Güncellenen sandık çıkış anketinde değişiklik gözlenmeyen diğer sonuçlar şu şekilde:

Mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 25 milletvekili çıkarırken Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyeyle ikinci parti oldu.

Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi, güncellenen sandık çıkış anketinde 14'ten 13 milletvekiline düştü.Güncellenen sandık çıkış anketinde değişiklik gözlenmeyen diğer sonuçlar şu şekilde:Mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 25 milletvekili çıkarırken Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyeyle ikinci parti oldu.

Sandık çıkış anketine göre, muhalefet bloğundaki eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.

Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.

Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.

Sandık çıkış anketine göre, muhalefet bloğundaki eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.

İsrail'de muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu koalisyonunu değiştirmek için harekete geçeceğini söyledi

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun “Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini belirtti.

Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı. Muhalif blokta yer alan Demokratlar lideri Yair Golan ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk sözünü söyledi, Netanyahu hükümetini görevden aldı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu koalisyonunu değiştirmek için harekete geçeceğini söylediABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun “Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini belirtti.Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı. Muhalif blokta yer alan Demokratlar lideri Yair Golan ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk sözünü söyledi, Netanyahu hükümetini görevden aldı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cabbarin, seçim sonuçlarının Filistin halkının iradesini yansıttığını belirterek, "(Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar) Ben-Gvir'i gönderdik, gözümüz aydın. Halkımız Ben-Gvir'i evine yolladı. Teşekkürler, harikasınız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kudüs'teki Dini Siyonizm Partisi'nin seçim merkezinde destekçilerine hitap etti. Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria için kullanılan İncil'deki ifadeye atıfta bulunarak, "Kutlamanıza izin vermeyeceğiz. Yahuda ve Samara'daki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) yerleşim devrimimizi geri çevirmeyi başaracaklarını düşündükleri için kutluyorlar." ifadelerini kullandı. İsrail'deki muhalefetin hedefine ulaşamayacağını savunan Smotrich, "Başaramayacaklar. Gazze'de Yahudi yerleşimleri yükselecek." tehdidinde bulundu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cabbarin, seçim sonuçlarının Filistin halkının iradesini yansıttığını belirterek, "(Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar) Ben-Gvir'i gönderdik, gözümüz aydın. Halkımız Ben-Gvir'i evine yolladı. Teşekkürler, harikasınız." ifadelerini kullandı.İsrail'in The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kudüs'teki Dini Siyonizm Partisi'nin seçim merkezinde destekçilerine hitap etti. Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria için kullanılan İncil'deki ifadeye atıfta bulunarak, "Kutlamanıza izin vermeyeceğiz. Yahuda ve Samara'daki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) yerleşim devrimimizi geri çevirmeyi başaracaklarını düşündükleri için kutluyorlar." ifadelerini kullandı. İsrail'deki muhalefetin hedefine ulaşamayacağını savunan Smotrich, "Başaramayacaklar. Gazze'de Yahudi yerleşimleri yükselecek." tehdidinde bulundu.
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