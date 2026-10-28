FED faizi sabit tutarsa altın ve dolar ne olur? ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasaların durumu

Fed’in ekim ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. Son dönemde enflasyon baskılarının devam etmesi ve ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruması, Fed’in para politikası açısından belirleyici unsurlar arasında bulunuyor. Bankanın bu ay faizi sabit tutacağı öngürülmekte.

FED faiz toplantısı ne zaman?

FED'in Ekim 2026 faiz toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. İki günlük toplantının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

FED faizleri sabit tutarsa altın ve dolara ne olur?

Fed faiz kararını sabit bırakması durumunda ise altın piyasasında yükselmeler veya düşmeler çok düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Yani faiz kararının sabit tutulması durumunda kısa vadede kar elde etmek çok mümkün olmamaktadır.

FED'in faiz indirimi, faiz artırımı ya da faizleri sabit tutması dolar kuru başta olmak üzere euro, petrol, altın fiyatlarının düşmesine ya da yükselmesine neden olmaktadır.

FED faiz indirirse dolar ve altın ne olur?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

FED faiz arttırdığında altın, dolar ve euro ne olur?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor. Merkez Bankası FED faizi sabit tutarsa dolar, altın, euro ne olur?

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.

FED faiz indirimi kripto para piyasasında önemli bir etki oluşturabilir. Geleneksel finansal sistemde faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışına girmesine yol açar. Bu durum, riskli varlık sınıfında değerlendirilen kripto paralara olan ilgiyi artırabilir.

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