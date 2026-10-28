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KPSS ön lisans sonuçları 2026 sorgulama osym.gov.tr! KPSS 2026 ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

KPSS ön lisans sonuçları 2026 sorgulama osym.gov.tr! KPSS 2026 ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

08:58, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:58, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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KPSS ön lisans sonuçları 2026 sorgulama osym.gov.tr! KPSS 2026 ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların sonuç heyecanı devam ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçları öğrenmek için gözünü resmi duyurulara çevirdi. Sınav sürecinin ardından sonuç tarihine ilişkin takvim netleşirken adaylar, puanlarını hangi ekran üzerinden görüntüleyebileceklerini de araştırmaya başladı. KPSS Ön Lisans sonuçları, kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan adayların sonraki süreçlerini planlamaları açısından önem taşıyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden puan bilgilerine erişebilecek. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sınav puanlarını nereden ve nasıl sorgulayacak? İşte sonuç ekranı ve ilan takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Kamu personeli olma hayaliyle 2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavın ardından binlerce kişinin gündeminde sonuç sorgulama işlemleri bulunuyor. Sınav performanslarını değerlendirmek ve elde ettikleri puanları öğrenmek isteyen adaylar, resmi sonuç takvimine göre hareket ediyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte puan türleri ve sınav bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edilebilecek. Özellikle kamu kurumlarında çalışma hedefi bulunan adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından önlerindeki sürece ilişkin planlamalarını yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları hangi sistem üzerinden öğrenilecek? İşte adayların merak ettiği tüm ayrıntılar...

Kamu personeli olma hayaliyle 2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavın ardından binlerce kişinin gündeminde sonuç sorgulama işlemleri bulunuyor. Sınav performanslarını değerlendirmek ve elde ettikleri puanları öğrenmek isteyen adaylar, resmi sonuç takvimine göre hareket ediyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte puan türleri ve sınav bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edilebilecek. Özellikle kamu kurumlarında çalışma hedefi bulunan adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından önlerindeki sürece ilişkin planlamalarını yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları hangi sistem üzerinden öğrenilecek? İşte adayların merak ettiği tüm ayrıntılar...

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE İLAN GÜNÜ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan resmi 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan sınavın ardından başlayan optik form değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Takvime göre, 2026-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE İLAN GÜNÜÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan resmi 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan sınavın ardından başlayan optik form değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Takvime göre, 2026-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? (ÖSYM AİS EKRANI)

Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren fiziki bir belge olarak adrese postalanmayacak. Adaylar derecelerini yalnızca ÖSYM'nin resmi dijital kanalları üzerinden görüntüleyebilecek.

Erişim Adresi: sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması.

Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi (veya e-Devlet kapısı entegrasyonu).

Ekran İçeriği: Testlerdeki doğru-yanlış sayıları, netler ve KPSSP93 puan türü.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? (ÖSYM AİS EKRANI)Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren fiziki bir belge olarak adrese postalanmayacak. Adaylar derecelerini yalnızca ÖSYM'nin resmi dijital kanalları üzerinden görüntüleyebilecek.Erişim Adresi:&nbsp;sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması.Giriş Bilgileri:&nbsp;T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi (veya e-Devlet kapısı entegrasyonu).Ekran İçeriği:&nbsp;Testlerdeki doğru-yanlış sayıları, netler ve KPSSP93 puan türü.ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSSP93 PUAN TÜRÜ NEDİR VE KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Ön lisans düzeyinde memur alımlarında temel alınan puan türü KPSSP93 olarak adlandırılır. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki standart sapmalar ve net oranları hesaplanarak oluşturulan bu puan, kamudaki B grubu kadrolara başvurularda kullanılır.

2026 KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerliliğini korur.

KPSSP93 PUAN TÜRÜ NEDİR VE KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?Ön lisans düzeyinde memur alımlarında temel alınan puan türü KPSSP93 olarak adlandırılır. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki standart sapmalar ve net oranları hesaplanarak oluşturulan bu puan, kamudaki B grubu kadrolara başvurularda kullanılır.2026 KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerliliğini korur.
Başlıklar :KPSSKPSS Ön LisansKPSS ön lisans sonuçları
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