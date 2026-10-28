TOKİ'den uygun fiyata arsa satışı başlıyor: Yüzde 20 peşinat ve 48 ay vade fırsatı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 İlde 725 arsayı 05 - 06 Kasım 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Arsalar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 aya varan vade imkânı sağlanacak. Bazı taşınmazların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 61 ilde 725 adet arsayı satışa çıkardı. Fiyatlar 255 bin liradan başlıyor.
TOKİ arsa satışı ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 İlde 725 arsayı 05 - 06 Kasım 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor.
TOKİ arsa satışı peşinat ve taksit bilgileri
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Ülke genelinde 61 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 m2 büyüklüğe sahip 725 adet arsa toplam 29 milyar 146 milyon 300 bin lira vadeli muhammen bedelle (bazı taşınmazlar peşin bedelle satılacaktır) “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sunulacak.
Vadeli olarak satışa sunulan bazı taşınmazlar için (web satış listesinde “Satış Şekli” başlıklı kısımda peşin alımlarda yüzde 15 indirim yapılacağı belirtilmiştir.) peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
TOKİ arsa satışı olan iller hangileri?
Açık artırma toplantısı, Radisson Blu Hotel Ankara (Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1495 Cad. No:11 Çankaya/Ankara) ile TOKİ Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İSTANBUL adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 05/11/2026 Perşembe ve 06/11/2026 Cuma günleri (Saat 10:30 başlangıç) yapılacak. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.