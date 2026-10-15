İstanbul baraj doluluk oranı bir günde fırladı: 15 Ekim Perşembe İSKİ barajları genel doluluk oranı ve Ömerli, Elmalı, Terkos ve Alibey barajı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da yağan şiddetli yağmur sonrası barajlardaki son durum merak konusu oldu. Megakentte etkili olan sağanak yağış, baraj doluluk oranlarında büyük artışa neden oldu. İSKİ verilerine göre, İstanbul baraj doluluk oranı bir günde yüzde 7 fırladı. Peki sağanak yağış barajları etkiledi mi? 15 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları.
İstanbul’da son yılların en büyük yağışı etkili oldu. Kentin birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aşarken, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldı. İstanbul genelinde Salı sabahından itibaren etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Son ölçümlere göre Beykoz’da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190.5 kilogram, Sarıyer’de ise 187.9 kilogram yağış düştü. Kentin genelinde yağış miktarının 100 ila 230 kilogram aralığına ulaştığı bildirildi. Peki yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi?
15 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yayımlanan güncel resmi hidrolik raporlara göre, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla kentin genel ortalama baraj doluluk oranı yüzde 45,22 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte bu oran 25,17 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?
Elmalı Barajı: Yüzde 77,79
Darlık Barajı: Yüzde 59,91
Ömerli Barajı: Yüzde 54,25
Istrancalar Barajı: Yüzde 43,73
Alibey Barajı: Yüzde 34,44
Terkos Barajı: Yüzde 30,57
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 26,04
Sazlıdere Barajı: Yüzde 20,16
Kazandere Barajı: Yüzde 7,71
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,93