İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilik son dakika açıklamaları
İstanbul'da okullar tatil mi 15 Ekim 2026 Perşembe? sorusu, kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış uyarılarının ardından öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan olumsuz hava koşulları uyarıları, yarın okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağış dalgası nedeniyle özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak olası açıklamaları takip ediyor. Öğrenciler derslerin devam edip etmeyeceğini öğrenmek isterken veliler de çocuklarının okula gidip gitmeyeceğine ilişkin kararın netleşmesini bekliyor. Yağışların etkisi ve hava koşullarına yönelik uyarılar gündemdeki yerini korurken, gözler resmi makamlardan gelecek duyurulara çevrildi. Peki, 15 Ekim Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil mi, eğitime ara verilecek mi? İstanbul Valiliği yağış nedeniyle tatil açıklaması yaptı mı? İşte merak edilenler…
15 Ekim İstanbul okul tatili kararı öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıların ardından, perşembe günü okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji ve AKOM'un hava durumuna ilişkin uyarıları sonrası arama motorlarında İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik sorgulamalar arttı. Özellikle çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak resmi duyuruları izliyor. Yağışların ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki olası etkileri de gündemde yer alırken, eğitimle ilgili kararın açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, 15 Ekim Perşembe günü ders yapılacak mı? Valilikten sağanak yağış nedeniyle tatil açıklaması geldi mi? İşte son durum…
16 EKİM OKUL VAR MI? OKULLAR TATİL OLDU MU?
İstanbul’da etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Vali Davut Gül, İstanbul genelindeki okulların cuma günü de tatil edildiğini açıkladı. Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise kararın üniversite yönetimleri tarafından alınacağını belirtti. Kamuda idari iznin yarın da devam edeceğini açıklayan Vali Gül, motosikletlere trafik yasağının da sürdüğünü hatırlattı.
MGM ve AKOM'un sağanak yağış uyarıları devam etmekte olup, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı öğrenci ve velilerin tedbirli olmaları gerekiyor. Hava koşullarına bağlı olası yeni bir karar alınması ve resmi duyuru yapılması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.