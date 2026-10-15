Vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu? İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri tam liste

15 Ekim 2026 vapur seferleri iptal mi? sorusu, Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşların gündemine girdi. İstanbul, Bursa ve çevresindeki deniz ulaşımını etkileyen hava koşulları, İDO ve BUDO'nun bazı seferlerini programdan çıkarmasına neden oldu. İstanbul Şehir Hatları'nda da belirli hatlarda sefer iptalleri ve güzergâh değişiklikleri yaşandı. Özellikle Bursa ile İstanbul arasında yolculuk yapacak vatandaşlar, hareket saatlerinde değişiklik olup olmadığını ve hangi seferlerin gerçekleştirilmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Günlük ulaşım planlarını deniz otobüsü ve vapur seferlerine göre yapan yolcular için güncel bilgileri kontrol etmek önem taşıyor. Peki, 15 Ekim Perşembe günü hangi İDO ve BUDO seferleri iptal edildi, Şehir Hatları vapurları çalışıyor mu? İşte iptal edilen seferlere ilişkin ayrıntılar…