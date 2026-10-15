Vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu? İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri tam liste
İDO ve BUDO sefer iptalleri 15 Ekim 2026 Perşembe günü Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuların gündemine geldi. Deniz ulaşımında yaşanan aksamalar, İstanbul, Bursa ve çevre iller arasında seyahat etmeyi planlayan vatandaşların sefer bilgilerini yeniden kontrol etmesine neden oldu. İDO ve BUDO'nun bazı seferlerini iptal etmesinin yanı sıra İstanbul Şehir Hatları'nda da iptaller ve güzergâh değişiklikleri yaşandı. Özellikle vapur ve deniz otobüsüyle yolculuk yapacak vatandaşlar, planlarında aksama yaşamamak için güncel duyuruları takip ediyor. Hava koşullarının deniz ulaşımına etkisi sürerken, hangi seferlerin iptal edildiği ve hangi hatlarda değişiklik yapıldığı merak ediliyor. Peki, 15 Ekim'de İDO ve BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi, İstanbul Şehir Hatları'nda hangi hatlarda değişiklik yapıldı? İşte güncel sefer durumuna ilişkin ayrıntılar…
15 Ekim 2026 vapur seferleri iptal mi? sorusu, Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşların gündemine girdi. İstanbul, Bursa ve çevresindeki deniz ulaşımını etkileyen hava koşulları, İDO ve BUDO'nun bazı seferlerini programdan çıkarmasına neden oldu. İstanbul Şehir Hatları'nda da belirli hatlarda sefer iptalleri ve güzergâh değişiklikleri yaşandı. Özellikle Bursa ile İstanbul arasında yolculuk yapacak vatandaşlar, hareket saatlerinde değişiklik olup olmadığını ve hangi seferlerin gerçekleştirilmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Günlük ulaşım planlarını deniz otobüsü ve vapur seferlerine göre yapan yolcular için güncel bilgileri kontrol etmek önem taşıyor. Peki, 15 Ekim Perşembe günü hangi İDO ve BUDO seferleri iptal edildi, Şehir Hatları vapurları çalışıyor mu? İşte iptal edilen seferlere ilişkin ayrıntılar…
BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan aşağıdaki seferleri iptal etti.
SaatGüzergâh
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026
İDO'nun 15 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki sabah seferinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.
İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:
08.30: Mudanya Güzelyalı – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy
09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (Mudanya Güzelyalı)