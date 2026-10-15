Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu? İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri tam liste

Vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu? İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri tam liste

10:21, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu? İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri tam liste

İDO ve BUDO sefer iptalleri 15 Ekim 2026 Perşembe günü Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuların gündemine geldi. Deniz ulaşımında yaşanan aksamalar, İstanbul, Bursa ve çevre iller arasında seyahat etmeyi planlayan vatandaşların sefer bilgilerini yeniden kontrol etmesine neden oldu. İDO ve BUDO'nun bazı seferlerini iptal etmesinin yanı sıra İstanbul Şehir Hatları'nda da iptaller ve güzergâh değişiklikleri yaşandı. Özellikle vapur ve deniz otobüsüyle yolculuk yapacak vatandaşlar, planlarında aksama yaşamamak için güncel duyuruları takip ediyor. Hava koşullarının deniz ulaşımına etkisi sürerken, hangi seferlerin iptal edildiği ve hangi hatlarda değişiklik yapıldığı merak ediliyor. Peki, 15 Ekim'de İDO ve BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi, İstanbul Şehir Hatları'nda hangi hatlarda değişiklik yapıldı? İşte güncel sefer durumuna ilişkin ayrıntılar…

15 Ekim 2026 vapur seferleri iptal mi? sorusu, Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşların gündemine girdi. İstanbul, Bursa ve çevresindeki deniz ulaşımını etkileyen hava koşulları, İDO ve BUDO'nun bazı seferlerini programdan çıkarmasına neden oldu. İstanbul Şehir Hatları'nda da belirli hatlarda sefer iptalleri ve güzergâh değişiklikleri yaşandı. Özellikle Bursa ile İstanbul arasında yolculuk yapacak vatandaşlar, hareket saatlerinde değişiklik olup olmadığını ve hangi seferlerin gerçekleştirilmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Günlük ulaşım planlarını deniz otobüsü ve vapur seferlerine göre yapan yolcular için güncel bilgileri kontrol etmek önem taşıyor. Peki, 15 Ekim Perşembe günü hangi İDO ve BUDO seferleri iptal edildi, Şehir Hatları vapurları çalışıyor mu? İşte iptal edilen seferlere ilişkin ayrıntılar…

15 Ekim 2026 vapur seferleri iptal mi? sorusu, Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşların gündemine girdi. İstanbul, Bursa ve çevresindeki deniz ulaşımını etkileyen hava koşulları, İDO ve BUDO'nun bazı seferlerini programdan çıkarmasına neden oldu. İstanbul Şehir Hatları'nda da belirli hatlarda sefer iptalleri ve güzergâh değişiklikleri yaşandı. Özellikle Bursa ile İstanbul arasında yolculuk yapacak vatandaşlar, hareket saatlerinde değişiklik olup olmadığını ve hangi seferlerin gerçekleştirilmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Günlük ulaşım planlarını deniz otobüsü ve vapur seferlerine göre yapan yolcular için güncel bilgileri kontrol etmek önem taşıyor. Peki, 15 Ekim Perşembe günü hangi İDO ve BUDO seferleri iptal edildi, Şehir Hatları vapurları çalışıyor mu? İşte iptal edilen seferlere ilişkin ayrıntılar…

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan aşağıdaki seferleri iptal etti.

SaatGüzergâh


07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)


08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)


09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)


09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)


10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)


11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)


11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)


13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)


16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)


16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)


19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)


19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan aşağıdaki seferleri iptal etti.SaatGüzergâh07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026

İDO'nun 15 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki sabah seferinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:


08.30: Mudanya Güzelyalı – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy


09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (Mudanya Güzelyalı)

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026İDO'nun 15 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki sabah seferinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:08.30: Mudanya Güzelyalı – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (Mudanya Güzelyalı)
Başlıklar :vapur seferleriistanbulİDOBUDO
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026