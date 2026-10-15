İstanbul elektik kesintisi 15 Ekim 2026: BEDAŞ elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?
11:13, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ tarafından duyuruldu. Avrupa Yakası’nda bakım, onarım, yatırım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Esenyurt, Beşiktaş ve Bahçelievler’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçenin bazı bölgelerinde elektrikler belirli saatlerde kesilecek. Elektriklerin yeniden verilme saati ise ilçe ve mahalleye göre değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek?” sorularına yanıt ararken güncel BEDAŞ kesinti programı üzerinden bölge ve saat bilgilerini kontrol edebiliyor. İşte BEDAŞ arıza sorgulama ekranı, kesinti yaşanan mahalleler ve ilçe ilçe su verilmesi beklenen saatler.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yayımlanan 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ait son dakika duyurularına göre, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede şebeke bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Güne elektriksiz başlayan veya gün içerisinde kesinti yaşayan vatandaşlar, "BEDAŞ elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta açılacak?" sorularına yanıt arıyor.