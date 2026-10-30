KPSS Ön Lisans Hangi Kuruma Kaç Puanla Atama Yapılır? KPSS ön lisans 50, 55, 60, 65, 70 Puanla Nereye Girilir, Atama Olur mu?
2026 KPSS Ön Lisans sonuç ekranı açıldı ve 4 Ekim'de yapılan sınava katılan adaylar için puan sorgulama süreci başladı. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen binlerce ön lisans mezunu, ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklerken değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre 2026-KPSS Ön Lisans düzeyindeki sınavın değerlendirme süreci sona erdi. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, sınavda elde ettikleri puanları öğrenmek için resmi sorgulama sistemini kullanmaya başladı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfasına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek. Sınav puanlarını kontrol etmek isteyenler için sonuç ekranı üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları nasıl görüntülenir? Adaylar puanlarına hangi adımları izleyerek ulaşabilir? İşte 2026 KPSS sonuç sorgulama ekranı…
2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları belli oldu. 4 Ekim tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan ve kamu personeli olabilmek için puanlarını bekleyen binlerce aday, ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla birlikte sonuçlarını sorgulamaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, 2026-KPSS Ön Lisans düzeyindeki sınavın değerlendirme sürecinin sona erdiği belirtildi. Açıklamanın ardından adaylar, sınav performanslarını gösteren puan bilgilerine ulaşmak için sonuç sorgulama sistemine yöneldi. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin resmi sonuç sayfasına giriş yaparak T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Böylece sınav puanları ve sonuç bilgileri çevrim içi olarak görüntülenebiliyor. Peki, KPSS Ön Lisans puanları nasıl sorgulanır? Adaylar sonuçlarını hangi internet adresinden öğrenebilir? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç ekranına ilişkin tüm ayrıntılar…
KPSS ÖN LİSANS 50,55,60,65,70,75,80,85,90 PUANLA NEREYE ATANIR, HANGİ KURUM?
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından atama puanları açıklandı. Buna göre adaylar tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda aldıkları puan ile nereye atanabileceğini öğrenebilecek. Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle ÖSYM KPSS puan kılavuzunda yer alan bilgiler aracılığıyla aldığınız puan ile atanabileceğiniz meslek ve kurumlara ulaşabilirsiniz. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından ve resmi sitesinden duyuruyor. Yarın açıklanması beklenen sonuçların ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sonuçlara ulaşılacak.
KPSS B GRUBU KADRO MESLEKLERİ NEDİR?
Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı dışında kalan kadrolar KPSS B kadrosuna dahil oluyor. Normal memur, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner gibi kadrolar B kategorisine alınıyor.
P1 puan türünü kapsayan meslekler arasında bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.