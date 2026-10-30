KPSS ön lisans sonuçları son dakika! KPSS 2026 ön lisans sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hedefiyle 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan binlerce adayın beklediği duyuru ÖSYM'den geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 2026-KPSS Ön Lisans düzeyindeki sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Böylece sınava giren ön lisans mezunları için sonuç heyecanı sona ererken, adaylar puanlarını öğrenmek üzere sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Adayların sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç ekranına nereden giriş yapılır? İşte KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar…
ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı, 2026 yılında gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açıldı. 4 Ekim'de düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumuna katılan binlerce kişi, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin duyurusunu bekliyordu. Merkez tarafından yayımlanan açıklamada, sınav değerlendirme sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınavda elde ettikleri puanları internet üzerinden görüntüleme imkanına kavuştu. Sorgulama işlemi ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanması yeterli oluyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları nereden öğrenilir? Sonuç ekranına nasıl giriş yapılır? İşte ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar için sorgulama adımları…
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026-KPSS ön lisans düzeyinin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? (ÖSYM AİS EKRANI)
Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren fiziki bir belge olarak adrese postalanmayacak. Adaylar derecelerini yalnızca ÖSYM'nin resmi dijital kanalları üzerinden görüntüleyebilecek.
Erişim Adresi: sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması.
Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi (veya e-Devlet kapısı entegrasyonu).
Ekran İçeriği: Testlerdeki doğru-yanlış sayıları, netler ve KPSSP93 puan türü.
ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSSP93 PUAN TÜRÜ NEDİR VE KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Ön lisans düzeyinde memur alımlarında temel alınan puan türü KPSSP93 olarak adlandırılır. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki standart sapmalar ve net oranları hesaplanarak oluşturulan bu puan, kamudaki B grubu kadrolara başvurularda kullanılır.
2026 KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerliliğini korur.