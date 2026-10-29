LGS ne zaman? MEB 2027 LGS takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.
2027 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu. Peki LGS ne zaman yapılacak? 2027 LGS sınavına kaç gün kaldı? İşte, MEB takvimi detayları.
2026 LGS NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
LGS SAAT AÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK MERKEZİ SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?
LGS sınavının birinci oturumu 09:30'da başlayacak ve ikinci oturum da 11:30'da yapılacak. 50 soruluk ilk oturum 75 dakika, 40 sorudan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Öğrencilerin sınava girecekleri okul, sınıf ve sıra detaylarının bulunduğu sınav giriş belgeleri ise 4 Haziran'da erişime açılacak. Belgeleri okul müdürlükleri teslim alacak ve öğrencilere verecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları da www.meb.gov.tr adresi üzerinden 11 Temmuz günü duyurulacak.
LGS OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercih süreci de 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta duyurulacak.
LGS 2025 NAKİL TARİHLERİ
4-6 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları
8 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları
8-12 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları
14 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları
15-21 Ağustos 2025 Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrencilerin Başvuruları
22 Ağustos 2025 İl/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmenin Tamamlanması.