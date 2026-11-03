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MEB birinci dönem ortak yazılı sınavı ne zaman? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimi

MEB birinci dönem ortak yazılı sınavı ne zaman? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimi

08:22, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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MEB birinci dönem ortak yazılı sınavı ne zaman? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimi

Millî Eğitim Bakanlığının güncellenen takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavları 2-13 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında ortaokul ve liselerde belirlenen derslerin sınavları, yayımlanan takvim doğrultusunda uygulanacak. Yayımlanan OYSS uygulama takvimine göre okul geneli ortak yazılı sınavların süresi 40 dakika olacak. Peki birinci dönem ikinci yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB ortak yazılı sınav takvimi.

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınav Sistemi Uygulama Kılavuzu'nu 20 Ekim 2026 tarihinde yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bu hafta ilk kez uygulanıyor. Ortaokul ve liselerde okul genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar artık dijital bir sistem üzerinden hazırlanıp değerlendirilecek. Sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor. MEB'in açıkladığı derslere göre ortaokulda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce kapsamda. Lisede ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce yer alıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınav Sistemi Uygulama Kılavuzu'nu 20 Ekim 2026 tarihinde yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bu hafta ilk kez uygulanıyor. Ortaokul ve liselerde okul genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar artık dijital bir sistem üzerinden hazırlanıp değerlendirilecek. Sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor. MEB'in açıkladığı derslere göre ortaokulda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce kapsamda. Lisede ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce yer alıyor.


MEB ortak yazılı sınavları hangi gün yapılacak?

Birinci dönem birinci ortak yazılılar 3–13 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılıyor. Sınav süresi 40 dakika. Günde tek sınav varsa ikinci ders saatinde, iki sınav varsa ikinci ve dördüncü ders saatlerinde yapılıyor. Örneğin 6. sınıf matematik sınavı 11 Kasım'da, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 12 Kasım'da ülke genelinde aynı gün yapılacak.


MEB ortak yazılı sınavları hangi gün yapılacak?Birinci dönem birinci ortak yazılılar 3–13 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılıyor. Sınav süresi 40 dakika. Günde tek sınav varsa ikinci ders saatinde, iki sınav varsa ikinci ve dördüncü ders saatlerinde yapılıyor. Örneğin 6. sınıf matematik sınavı 11 Kasım'da, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 12 Kasım'da ülke genelinde aynı gün yapılacak.


5, 6 ve 7. sınıf ortak yazılı sınavları ne zaman?

Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflar için belirlenen birinci dönem birinci okul geneli ortak yazılı sınav takvimi şöyle:

3 Kasım 2026 Salı: Fen Bilimleri

5 Kasım 2026 Perşembe: Matematik

6 Kasım 2026 Cuma: Sosyal Bilgiler

10 Kasım 2026 Salı: Türkçe

12 Kasım 2026 Perşembe: İngilizce (5 ve 6. sınıflar)

13 Kasım 2026 Cuma: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. sınıf matematik dersinin birinci dönem birinci yazılı sınavı, ülke geneli ortak sınav kapsamında 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak. Ayrıca 7. sınıf İngilizce dersinde OYSS uygulaması gerçekleştirilmeyecek.


5, 6 ve 7. sınıf ortak yazılı sınavları ne zaman?Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflar için belirlenen birinci dönem birinci okul geneli ortak yazılı sınav takvimi şöyle:3 Kasım 2026 Salı: Fen Bilimleri5 Kasım 2026 Perşembe: Matematik6 Kasım 2026 Cuma: Sosyal Bilgiler10 Kasım 2026 Salı: Türkçe12 Kasım 2026 Perşembe: İngilizce (5 ve 6. sınıflar)13 Kasım 2026 Cuma: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi6. sınıf matematik dersinin birinci dönem birinci yazılı sınavı, ülke geneli ortak sınav kapsamında 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak. Ayrıca 7. sınıf İngilizce dersinde OYSS uygulaması gerçekleştirilmeyecek.

6. sınıf matematik ortak yazılı sınavı ne zaman?

6. sınıf matematik dersinin birinci dönem birinci ortak yazılı sınavı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak sınavda öğrencilerin kendi cevaplarını oluşturacağı açık uçlu sorular kullanılacak.

6. sınıf matematik ortak yazılı sınavı ne zaman?6. sınıf matematik dersinin birinci dönem birinci ortak yazılı sınavı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak sınavda öğrencilerin kendi cevaplarını oluşturacağı açık uçlu sorular kullanılacak.

9, 10 ve 11. sınıf ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi gün olacak?

Liselerde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için açıklanan birinci dönem birinci okul geneli ortak yazılı sınav takvimi şöyle:

3 Kasım 2026 Salı: Biyoloji

4 Kasım 2026 Çarşamba: Kimya ve Tarih

5 Kasım 2026 Perşembe: Matematik

6 Kasım 2026 Cuma: Fizik ve Felsefe

10 Kasım 2026 Salı: Coğrafya

11 Kasım 2026 Çarşamba: Türk Dili ve Edebiyatı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13 Kasım 2026 Cuma: İngilizce (9 ve 10. sınıflar)

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin birinci dönem birinci yazılı sınavı, ülke geneli ortak sınav kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. 11. sınıf İngilizce dersinde ise OYSS uygulanmayacak.

9, 10 ve 11. sınıf ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi gün olacak?Liselerde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için açıklanan birinci dönem birinci okul geneli ortak yazılı sınav takvimi şöyle:3 Kasım 2026 Salı: Biyoloji4 Kasım 2026 Çarşamba: Kimya ve Tarih5 Kasım 2026 Perşembe: Matematik6 Kasım 2026 Cuma: Fizik ve Felsefe10 Kasım 2026 Salı: Coğrafya11 Kasım 2026 Çarşamba: Türk Dili ve Edebiyatı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi13 Kasım 2026 Cuma: İngilizce (9 ve 10. sınıflar)10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin birinci dönem birinci yazılı sınavı, ülke geneli ortak sınav kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. 11. sınıf İngilizce dersinde ise OYSS uygulanmayacak.

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılı ortak sınav tarihi

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin birinci dönem birinci ortak yazılı sınavı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Bu sınav, Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği ülke geneli ortak yazılı sınavlardan biri olacak.

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılı ortak sınav tarihi10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin birinci dönem birinci ortak yazılı sınavı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Bu sınav, Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği ülke geneli ortak yazılı sınavlardan biri olacak.

MEB 1. dönem ikinci ortak yazılı sınavları ne zaman?

Birinci dönem ikinci yazılı sınavları ise 4-15 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak. Ülke geneli ortak sınav takvimine göre 7. sınıf Türkçe sınavı 5 Ocak 2027 Salı, 9. sınıf matematik sınavı ise 6 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılacak.

MEB 1. dönem ikinci ortak yazılı sınavları ne zaman?Birinci dönem ikinci yazılı sınavları ise 4-15 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak. Ülke geneli ortak sınav takvimine göre 7. sınıf Türkçe sınavı 5 Ocak 2027 Salı, 9. sınıf matematik sınavı ise 6 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılacak.

2026-2027 Türkiye geneli ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği sekiz ülke geneli ortak yazılı sınavın tarihleri şöyle:

11 Kasım 2026: 6. sınıf Matematik

12 Kasım 2026: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

5 Ocak 2027: 7. sınıf Türkçe

6 Ocak 2027: 9. sınıf Matematik

6 Nisan 2027: 7. sınıf Matematik

7 Nisan 2027: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

8 Haziran 2027: 6. sınıf Türkçe

9 Haziran 2027: 10. sınıf Matematik

2026-2027 Türkiye geneli ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak?Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği sekiz ülke geneli ortak yazılı sınavın tarihleri şöyle:11 Kasım 2026: 6. sınıf Matematik12 Kasım 2026: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı5 Ocak 2027: 7. sınıf Türkçe6 Ocak 2027: 9. sınıf Matematik6 Nisan 2027: 7. sınıf Matematik7 Nisan 2027: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı8 Haziran 2027: 6. sınıf Türkçe9 Haziran 2027: 10. sınıf Matematik

MEB ortak yazılı sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?

Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesinin ardından öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldıkları puanları e-Okul sistemine işleyecek.

OYSS üzerinden öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde öğrenme çıktıları analiz edilebilecek. Öğrencilerin hangi konularda başarılı oldukları ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duydukları belirlenebilecek.

Ülke geneli ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrencilerin toplu başarı listeleri yayımlanmayacak ve okullar arasında karşılaştırmalı sıralamalar oluşturulmayacak.

MEB ortak yazılı sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesinin ardından öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldıkları puanları e-Okul sistemine işleyecek.OYSS üzerinden öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde öğrenme çıktıları analiz edilebilecek. Öğrencilerin hangi konularda başarılı oldukları ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duydukları belirlenebilecek.Ülke geneli ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrencilerin toplu başarı listeleri yayımlanmayacak ve okullar arasında karşılaştırmalı sıralamalar oluşturulmayacak.

Sonuçlar e-Okul'a soru bazında işlenecek

Sınavdan sonra öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldığı puanı e-Okul'a ayrı ayrı girecek. Böylece öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler yapılabilecek. Bu analizlerle güçlü olunan konular ve desteklenmesi gereken alanlar belirlenecek. MEB, sistemle ilgili soruları yanıtlayan bir “Sıkça Sorulan Sorular” rehberini de resmî sitesinde yayımladı.



Sonuçlar e-Okul'a soru bazında işlenecekSınavdan sonra öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldığı puanı e-Okul'a ayrı ayrı girecek. Böylece öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler yapılabilecek. Bu analizlerle güçlü olunan konular ve desteklenmesi gereken alanlar belirlenecek. MEB, sistemle ilgili soruları yanıtlayan bir “Sıkça Sorulan Sorular” rehberini de resmî sitesinde yayımladı.
Başlıklar :MEBortak sınavyazılı sınav tarihi
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