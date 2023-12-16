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Juventus zirve yarışında darbe aldı: İtalya Serie A 16. haftasında Juventus deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kaldı

İtalya Serie A 16. haftasında Genoa evinde Juventus’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 28’ Federico Chiesa (pen.) ve 48’ Albert Gudmundsson’dan geldi. Juventus bu sonucun ardından 37 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Genoa ise 16 puana ulaşarak 14. sırada yer aldı. Genoa - Juventus maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:40 - 16/12/2023 السبت
Yeni Şafak
Juventus, İtalya Serie A 16. haftasında deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kaldı.
Juventus, İtalya Serie A 16. haftasında deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kaldı.
Juventus,
16. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayan
’ta golü Federico Chiesa penaltı atışından kaydetti. Genoa’da ise Albert Gudmundsson takımına beraberliği getirdi. Genoa - Juventus maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GENOA - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

Genoa - Juventus maç özetini izlemek için

GENOA - JUVENTUS MAÇ SONUCU

JUVENTUS KRİTİK HAFTADA 2 PUAN KAYBETTİ

İtalya Serie A 16. haftasında Genoa evinde Juventus’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Juventus puanını 37'ye çıkarsa da liderlik şansını tepti. Genoa ise puanını 16'ya yükseltti.

Juventus ligde gelecek hafta Frosinone deplasmanına çıkacak. Genoa ise Sassuolo'ya konuk olacak.

KENAN YILDIZ 88'DE OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız 88. dakikada Cambiaso'nun yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Juventus puanını 37'ye çıkarsa da liderlik şansını tepti. Genoa ise puanını 16'ya yükseltti.

Juventus ligde gelecek hafta Frosinone deplasmanına çıkacak. Genoa ise Sassuolo'ya konuk olacak.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 16. HAFTA FİKSTÜRÜ

İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI







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