GENOA - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
GENOA - JUVENTUS MAÇ SONUCU
JUVENTUS KRİTİK HAFTADA 2 PUAN KAYBETTİ
İtalya Serie A 16. haftasında Genoa evinde Juventus’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Juventus puanını 37'ye çıkarsa da liderlik şansını tepti. Genoa ise puanını 16'ya yükseltti.
Juventus ligde gelecek hafta Frosinone deplasmanına çıkacak. Genoa ise Sassuolo'ya konuk olacak.
KENAN YILDIZ 88'DE OYUNA GİRDİ
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız 88. dakikada Cambiaso'nun yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Juventus puanını 37'ye çıkarsa da liderlik şansını tepti. Genoa ise puanını 16'ya yükseltti.
Juventus ligde gelecek hafta Frosinone deplasmanına çıkacak. Genoa ise Sassuolo'ya konuk olacak.