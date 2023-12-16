16. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayan

16. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayan

İtalya Serie A 16. haftasında Genoa evinde Juventus’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Juventus puanını 37'ye çıkarsa da liderlik şansını tepti. Genoa ise puanını 16'ya yükseltti.