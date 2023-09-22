Balık hali esnaflarından Volkan Kaşıkçı, "Genel olarak sezonda aşırı bir bolluk yok. Palamut yeni yeni yüzünü göstermeye başladı. Palamut tezgahlara yeni düşmeye başladı. Tanesi 80 lira civarında satılıyor. Sardalye, hamsi bol. Vatandaşların alabilecekleri balıklar var. Palamutta bir bolluk ummuyoruz ama lüfer ve çinekop da umuyoruz. Palamutta geçen yıl fiyatlar 40-50 lira civarındaydı. Bu sene 80-100 lira civarında gidiyor. Et fiyatlarına göre baktığımız da tabiki uygun. Protein olarak şuan en uygun balık" dedi.

Halde balıkçılık yapan Onur Öget ise, "Sezonumuz güzel başladı. İnce balık sardalye, hamsi, istavrit bunun haricinde Karadeniz mezgiti, tekir halkın istediği tüm balıklar var. Fiyatlardan şuan da halk da memnun. Fiyatlar ne çok pahalı ne çok ucuz. Tam orta derecede gidiyor. Palamut yeni yeni çıkmaya başladı. Tanesini 80 liradan satıyoruz. Birazcık daha bollaşır ve büyür. Gramaj olarak artar. Tanesi 80-100 lira arasında çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum ama şu piyasaya baktığımız zaman ete göre iyi. Çünkü bir tane palamut kiloluk olduğundan üç kişiyi doyuruyor. Bu da halkın talebini arttırıyor" diye konuştu.