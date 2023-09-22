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Sezonun ilk palamutları tezgahta! Balık fiyatları yüzleri güldürdü

Çanakkale’de av sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahları adeta şenlendi. Sezonun ilk palamutları tanesi 80 liradan tezgaha çıktı. Hamsi, istavrit, levrek, sardalya ne kadar? İşte güncel balık fiyatları...

13:15 . 22/09/2023 Cuma
IHA
Balık fiyatları

Balık fiyatları

15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla son buldu. 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte ’Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı. Çanakkale’de denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları şenlenirken, tezgahlar çeşit çeşit balıklarla coştu. Sezonun güzel başladığını ifade eden balıkçılar, fiyatların uygun olduğunu ve vatandaşlarında memnun olduğunu belirtti.

’Protein olarak şu an en uygun balık’

Balık hali esnaflarından Volkan Kaşıkçı, "Genel olarak sezonda aşırı bir bolluk yok. Palamut yeni yeni yüzünü göstermeye başladı. Palamut tezgahlara yeni düşmeye başladı. Tanesi 80 lira civarında satılıyor. Sardalye, hamsi bol. Vatandaşların alabilecekleri balıklar var. Palamutta bir bolluk ummuyoruz ama lüfer ve çinekop da umuyoruz. Palamutta geçen yıl fiyatlar 40-50 lira civarındaydı. Bu sene 80-100 lira civarında gidiyor. Et fiyatlarına göre baktığımız da tabiki uygun. Protein olarak şuan en uygun balık" dedi.

Balık sezonu güzel başladı

Halde balıkçılık yapan Onur Öget ise, "Sezonumuz güzel başladı. İnce balık sardalye, hamsi, istavrit bunun haricinde Karadeniz mezgiti, tekir halkın istediği tüm balıklar var. Fiyatlardan şuan da halk da memnun. Fiyatlar ne çok pahalı ne çok ucuz. Tam orta derecede gidiyor. Palamut yeni yeni çıkmaya başladı. Tanesini 80 liradan satıyoruz. Birazcık daha bollaşır ve büyür. Gramaj olarak artar. Tanesi 80-100 lira arasında çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum ama şu piyasaya baktığımız zaman ete göre iyi. Çünkü bir tane palamut kiloluk olduğundan üç kişiyi doyuruyor. Bu da halkın talebini arttırıyor" diye konuştu.

Güncel balık fiyatları 2023

Çanakkale Balık Hali’nde hamsi, istavrit ve sardalye 100, çipura 200, Karadeniz mezgit 120, levrek 220, karides 150 ve kupa 100 liradan satılıyor.



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