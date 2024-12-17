100 bin TL dolandırılacaktı: Son anda böyle müdahale etti

''Beni bankadan faizsiz kredi verecekleri söyleyen kişiler için telefonla aradılar. Ben daha öncesinde sosyal medyadan bir sayfaya kredi için tıklamıştım. Beni ikna edene kadar uğraştılar. Başta ikna olmadım. Daha sonra kendilerine güvendirdiler. Sonrasında ise bir başka bankadan da kredi çekmemi söyleyerek beni diğer bankalara aktardılar. Bankadan bana bir kez onay kodu gönderdiler. Ben de onayladım. Param hesabımdan gitti ve telefon kapandı. Ben de onlara ulaşamayınca hemen polisi aradım. Hemen banka şubesine polislerin müdahale etmesi sonrası 100 bin liramı kurtardılar. Ben de paramı bankadan aldım. Allah polisimizden razı olsun”